“Türkiye sağlık üssü olacak”

Gayrettepe-Kağıthane İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünelleri Tamamlanması Töreni, Gayrettepe Metro İstasyonu'nda gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve yetkililerin katıldığı törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans ile bağlandı.

ÇOK ÖNEMLİ VE VERİMLİ

Törende konuşan Başkan Erdoğan, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorununun tamamen çözüleceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Ayrıca İstanbul, şehrin kuzey aksı yönünde diğer tüm ulaşım hatları ile bağlantılı çok önemli ve verimli bir toplu taşıma alternatifine kavuşacak" dedi.

BİZİM İÇİN YENİ BİR AÇILIM

Sancaktepe ve Yeşilköy'de yapılan hastanelere yönelik eleştirileri de yanıtlayan Başkan Erdoğan, şunları söyledi: "Yeni bazı dedikodular üretmeye başladılar. 'Ne Sancaktepe ne Yeşilköy hastanelerine ihtiyaç yok.' Bunların ufku çok ama çok dar. Bakınız biz sağlık turizmini çok önemsiyoruz. Bunlara sorun, Sancaktepe'nin yanında herhangi bir havalimanı var mı bilmezler. Orada geçmişte askeri bir havalimanı vardır. Aynı şekilde Yeşilköy. Burada zaten havalimanının bir ucuna bunu inşa ediyoruz. Burada millet bahçemizi yine yapacağız. Fakat bizim burada başka hesabımız var. Sağlık turizmine yönelik bu her iki yeri de yurt dışından gelenler buraya uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerini yapıp sonra uğurlayacağız. Bu bizim için yeni bir açılım."

DÜNYANIN MERKEZ ŞEHRİ

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye bu noktada sağlık üssü olma görevini yapacaktır. Hani geçmişte Türkiye'den Cleveland'a gidiyorlardı ya, bundan sonra inanıyorum İstanbul'a gelecekler. Şehir hastanelerimizle zaten nam saldık. Şu an Başakşehir hastanemizin ikinci etabını da önümüzdeki haftalarda bitiriyoruz. 2 bin 500 yatağı aşkın kapasitesiyle dev bir şehir hastanesini İstanbul'umuza ayrıca kazandırıyoruz. İnşallah bu şekilde devam edecek hamlelerimiz İstanbul'u dünyanın merkez şehirleri arasında en önlere çıkarma hedeflerimize bizi ulaştıracaktır."



'GELİŞMİŞ ÜLKELER SALGINDA ÇARESİZ KALDI'

Gelişmiş devletlerin çaresiz kaldığı salgın sürecinde Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşıladığını ve dostlarına da destek verdiğini vurgulayan Erdoğan, "Dün terörle mücadelede, sınırlarımızı savunmada, demokrasimizi güçlendirmede gösterdiğimiz başarıyı bugün salgın hastalıkla mücadelede tekrarladık. İnşallah bu salgının üstesinden gelecek ve çok daha büyük bir sıçrayışla yolumuza deva edeceğiz" dedi.



HER PROJE BİZİM İÇİN BÜYÜK HEYECAN

"Bugün metro hattı gibi yatırımlar gelecekte büyük atılımın yeni manivelaları olacaktır" diye konuşan Erdoğan, "Türkiye bugün toplam 785 kilometre şehir içi raylı sistem uzunluğuna sahiptir. Ulaştırma Bakanlığı envanterinde halen inşası süren 151 kilometre, projesi tamamlanan 244 kilometre ve etüt proje aşamasında 208 kilometre olmak üzer toplam 921 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattı vardır. Bunları devam ettireceğiz. Başladığımız her yeni proje bize çok büyük heyecan veriyor. İnşallah son nefesimize kadar bu hizmet yarışını çıtayı sürekli daha yükseğe taşıyarak devam ettireceğiz" dedi.

