Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti MYK, video konferansla gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Türkiye olarak dünya ile beraber ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Hasta sayısı, ölüm sayısı, tedavi gören hasta sayısı bakımından olumlu bir düzeyde ilerliyoruz. Türkiye sağlık altyapısı ve sosyal güvenlik gücü sayesinde pozitif ayrışma göstermiştir. Aldığımız tedbirleri her hafta kabine toplantımızda gözden geçiriyoruz.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE YENİ KARARLAR

Geçtiğimiz hafta bu çerçevede ilk kararları almıştık. Kimi işletmelerin faaliyetine izin verilmesiyle ilgili uygulama dün başladı. Her ne kadar bazı yerlerde arzu etmediğimiz görüntülere rastlasak da genel kurallara uyulduğunu gördük. Dün yeni kararlar aldık.

"TEYAKKUZ HALİNDE BULUNMALIYIZ"

Önümüzdeki hafta sonunu takip eden 19 Mayıs tatilinde 16-19 Mayıs günlerinde 4 gün süreyle sokağa çıkma sınırlaması getirdik. Uzunca bir süre maske kullanımız, temizlik, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama ilkelerine uygun şekilde yaşamak mecburiyetindeyiz.

Biz bu hastalığı bitirsek bile, dünyadan silinmedikçe sürekli teyakkuz halinde bulunmalıyız.

"MEYDANI FAŞİST ZİHNİYETE BIRAKMAYACAĞIZ"

Salgından, terörle mücadele ve ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken, muhalefetle de uğraşmak zorunda kalıyoruz. Her yola başvuran karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız. Meydan bize zarar vermek için ülkesine ve milletine zarar verebilecek bu faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız. Her iftirayı, her çarpıtmayı yanıtlamanın yanı sıra kendi vizyonumuzu, icraatımızı anlatarak bunları bir yere getirmeliyiz.

