Yeni normalin ilk günü

Türkiye salgınla mücadelede birinci aşamanın geride kalmasıyla normalleşme adımlarına başladı. Başkan Erdoğan'ın 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren uygulamaya konulacağını açıkladığı normalleşme adımları kapsamında, berberler, kuaförler, güzellik salonları, alışveriş merkezleri 50 gün sonra dün ilk kez açıldı.

TEDBİRLER ALINDI

Korona virüsle mücadele kapsamında 21 Mart'tan bu yana kepenkleri kapalı olan AVM, berber ve kuaförler açılma kararını son derece olumlu karşıladı. Konak'taki Tarihi Kemeraltı Çarşısı eski günlerdeki gibi hareketli bir gün geçirdi. Berber ve kuaförlere koşan müşteriler ise korona virüs salgını sonrası saç kesim ve bakım ücretlerine zam geldiğini belirtirken, yetkililer zam yapmadıklarını, işletmelerin bugüne kadar tarifenin altındaki ücretten hizmet verdiğini, giderlerin artmasından dolayı da 2020 yılı tarifesini uyguladıklarını aktardı. Yaklaşık 1 aydır kapalı olan alışveriş merkezlerinde açılış öncesi tüm tedbirler alındı. Bazı AVM'lerin önlerine hem termal kamera konurken, hem de girişteki güvenlik görevlileri tarafından ateş ölçümü yapıldı.

BEKLENEN İLGİ YOKTU

Müşteriler, alışveriş merkezlerinin ziyaretçi kapasitesine göre ve maske ile içeri alındı. Uzun bir aradan sonra yeniden açılan AVM'ler ilk gün beklenen ilgiyi göremedi. İzmir'de birçok AVM açılırken, bazılarında ise açılışın 1 Haziran'da yapılacağı duyuruldu. Daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran AVM'lerde, restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki işyerleri faaliyet göstermeye başladı. AVM ve içindeki işyerlerinde görünür yerlere korona virüs önlemleriyle ilgili afişler asıldı. Ayrıca giriş ve içeride birçok alanda el antiseptiği bulundurulduğu gözlendi.





KEMERALTI ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ

AVM'lerin aksine İzmir ekonomisinin kalbi konumundaki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda ise hareketlilik yaşandı. Yeme içme sektörü dışındaki iş kollarından esnaf, sabah saatlerinde kepenklerini açarak temizlik yaptı. Tarihi çarşıda kuyumcular ve kıyafet satan dükkanlar, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde müşteri kabul ederken çarşıdaki bazı lokantalar ise paket servis hizmetine başladı. İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "AVM'ler açılınca esnaf da dükkanlarını açtı. Çarşıda hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Belediye görevlileri vatandaşlar ve dükkan sahiplerine maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor" dedi.





EN FAZLA 30 DAKİKA

DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı uzmanları, Kovid-19 salgınından korunmak için kuaför ve berberlerin düzenli testten geçirilmesini ve 30 dakikadan uzun hizmet vermemelerini önerdi. Randevulu çalışmanın önemine değinen Dr. Yavuz Doğan, virüsün bulaşma yolları, belirtileri gibi konularda çalışanların eğitim alması önerisinde bulunarak hastalık riski taşıyanlara hizmet verilmemesi gerektiğine işaret etti. Doğan, "Uzun işlem gerektiren saç bakımları bu dönem için uygun değil. Kuaför, berberlerde geçireceğimiz en uzun süre 30 dakika olmalı" ifadelerini kullandı.





BERBER VE KUAFÖRLERDE HİJYEN KURALLARI UYGULANDI

İzmirli berber ve kuaförlerden Serdar Özbinar ile Metin Ekdi, ilk gün itibari ile birçok müşterinin tıraş olmak için kendilerine geldiğini ancak müşterileri randevulu aldıklarını belirtti. İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, "Bilim Kurulu'nun tüm tavsiyelerine uyuyoruz. Esnafımız sabah 9, akşam 9 çalışacak. Sakal traşını ustura ile değil makine ile yapacak. Ense fırçası yasaklandı. Tek kullanımlık havlu ve ense fırçası kullanılacak. Hem esnafımız hem de müşteriler maske takacak. Müşteriler saatte bir alınacak" diye konuştu.

Metin BURMALI

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