Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilip, normalleşme takviminin açıklanmasıyla birlikte AVM, berber ve kuaförler faaliyetlerine yeniden başladı. Ancak spor salonları, internet kafe, kafe, tiyatro, konser, kütüphane gibi alanlar hala kapalı. Normalleşme takviminin açıklanmasıyla birlikte bu yerlerin ne zaman açılacağıda merak edilmeye başladı. 1 Haziran'da hangi işletmeler açılacak? Kafeler ne zaman açılacak? Tiyatro ve sinemalar ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

1 HAZİRAN'DA KAFELER, KAHVEHANELER, SPOR SALONLARI AÇILACAK MI?

1 Haziran'da kafeler, kahvehaneler, spor salonları açılacak mı sorusu henüz yanıt bulmadı. Kafeler, kahvehaneler, spor salonlarının ne zaman açılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi kurumlardan açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Kafeler, düğün salonları, kahvehaneler, sinemaların bir süre daha kapalı kalacağı tahmin ediliyor. Ancak normalleşme planına göre ilerleyen tarihlerde açıklama yapılması bekleniyor.

HANGİ MEKANLAR KAPALI?

Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.

İşte kapalı olan mekanlar:

Tiyatro,

sinema salonları,

gösteri merkezi,

konser salonu,

nişan/düğün salonu,

Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,

gazino,

birahane,

taverna,

kahvehane,

kıraathane,

Kafeterya,kır bahçesi,

nargile salonu,

nargile kafe,

internet salonu,

internet kafe,

her türlü oyun salonları,

Her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),

çay bahçesi,

dernek lokalleri,

lunapark,

Yüzme havuzu,

hamam,

sauna,

kaplıca,

Masaj salonu,SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

RESTORAN VE KAFELERE YEŞİL IŞIK

Tarım ve Orman Bakanlığı 30 büyükşehir ve Zonguldak dışında kalan 50 ilde lokanta ve kafelerin sosyal mesafe kurallarına uyularak açılmasını tavsiye etti. Bakanlığın talebinin Bilim Kurulunda değerlendirildikten sonra bu hafta karara bağlanması bekleniyor.

Normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs'ta AVM ve mağazaların açılması planlanırken restoran ve kafeler için de yeşil ışık yakıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında normalleşme adımları konusunda kurulan komisyona, bakanlıklar kendi görev alanları ile ilgili talepleri iletmeye başladı. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak dışındaki 50 ilde lokanta ve kafelerin açılmasını tavsiye etti. Bakanlığın talebinin Bilim Kurulunda değerlendirildikten sonra bu hafta karara bağlanması bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, restoran ve kafelerin açılması sosyal mesafe kurallarına bağlanması beklenirken, paket servisi dışında satış yapamayan işletmelerin de rahat bir nefes alması sağlanacak. Bakanlık ayrıca, hayvan satış pazarlarının açılması için de valiliklere yazı yazdı.

GÜNDEME GELECEK

koronavirüs salgınında bayram sonrasına kadar vaka sayısını sıfıra indiren iller özel olarak değerlendirilecek. Edinilen bilgiye göre bu illerde temel önlemler alınarak, sosyal hayatın yeniden başlatılması gündeme gelebilecek.

İşyerlerinin açılması söz konusu olabilecek. Bu illerin ancak kendileriyle benzer verilere sahip komşu illerle iletişime geçebileceği veya sadece il sınırları içerisinde serbesti sağlanacağı, şehirlerarası hareketliliğe izin verilmeyeceği belirtiliyor. Böylece vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, "tersine karantina" uygulanabileceği kaydediliyor. Şu aşamada bir süreden beri yeni vaka görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illerin bu kapsamda olabileceği, bu durumda bulunan il sayısının da 15 civarında olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, "Vaka sayıları bayramın etkisiyle yükselirse önlemler arttırılabilir. Ancak bayramda artış kaydedilmezse normalleşmeden söz edilebilir" diyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı sonrası 5 Haziran rakamlarının, tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği konusunda kilit öneme sahip olduğu belirtiliyor. Normalleşme süreci konusunda bakanlıklar arasında yapılan toplantılarda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği çerçevede yapılacak hazırlıklar planlanıyor. Yapılan değerlendirmelere göre vaka sayısı önümüzdeki haftalarda binli rakamlara düşebilir, buna bağlı olarak yeni önlemler alınarak bazı kurallarda gevşemeye gidilebilir.