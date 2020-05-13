‘Faşist zihniyete meydanı boş bırakmayacağız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısı öncesi salgın tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Alınan önlemleri hatırlatıp uzun bir süre daha tedbirli yaşamın devam edeceğini söyleyen Başkan Erdoğan, partisine, halkı bilinçlendirme, psikolojik ve fiziksel olarak bu sürece hazırlamak için harekete geçilmesi talimatını verdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

BÖYLE YAŞAMAK ZORUNDAYIZ

Salgınla mücadelemizi başarı ile sürdürüyoruz. Yeni hasta sayısı ve ölüm sayısı bakımından olumlu çizgide ilerliyoruz. Türkiye sağlık altyapısı sayesinde pozitif ayrışma göstermiştir. Geçen hafta normalleşmede ilk kararları almıştık. Kimi işletmelerin faaliyetine izin uygulaması dün başladı. Bazı yerlerde arzu etmediğimiz sahnelere rastlasak da genel olarak halkımızın kurallara riayet ederek işinin başına geçtiğini gördük. Şehirlerarası giriş çıkış yasağını 9 il için daha genişlettik. Çay hasadı için izinden noterlerde normal çalışmaya kadar yeni adımlar attı. 19 Mayıs tatilinde herhangi olumsuzluk yaşamamak için 16-19 Mayıs günlerinde 4 gün süreyle sokağa çıkma sınırlaması getirdik. Uzunca bir süre maske kullanımı, temizlik, kalabalıktan uzak durma ilkelerine uygun şekilde yaşamak mecburiyetindeyiz. Dünyada hastalığın kökü kazınmadığı sürece sürekli teyakkuz halini sürdürmek şarttır. AK Parti olarak bu gerçeği anlatmalı, halkımızı psikolojik ve fiili olarak önümüzdeki döneme hazırlamayız. Muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Darbe çığırtkanlığına başvuran karanlık zihniyetle karşı karşıyayız. Bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak AK Parti olarak bizim görevimizdir.

'DARBE' TARTIŞMALARI

Bize zarar vermek için ülkesine zarar vermeyi göze alabilecek bu faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız. Kadın ve gençlik kollarımız başta olmak üzere toplumun spesifik kesimlerine yönelik çalışmalar yapan birimlerimizin çok daha fazla gayret etmesi gerekiyor. Salgın sonrası zihinler de yeniden yapılanmaya girecektir. Bu sürecin ülkemizde de yansıması olması kaçınılmazdır. AK Parti olarak kendimizi bu yeni döneme süratle hazırlanmalıyız. Belki birkaç ay, birkaç yıl sonra başlayacak dönüşüm sürecini en iyi şekilde karşılamalıyız.



KAOS VE YIKIM SİYASETİ YAPIYORLAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklama yaptı. Konuşmasında bu kritik süreçte canla başla görev yapan hemşirelerin gününü kutlayan Çelik, gündemdeki darbe tartışmalarıyla ilgili ise CHP'ye tepki gösterdi. Çelik, "Tartışmayı başlatan biz değiliz. Burada Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira söz konusudur. Kaos ve yıkım siyasetine oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Taş üstüne taş koymanın çabasındayız