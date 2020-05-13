Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte okullara ara verilmişti. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı. Bunun üzerine okulların ne zaman açılacağı soruları gündeme gelmeye başladı. Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi belli oldu mu? 1 Haziran'da okullar açılacak mı? İşte son gelişmeler...

OKULLAR AÇILIYOR MU?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaların ardından, özellikle sosyal medyada 'Okullar 1 Haziran'da açılıyor' iddiaları yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı. Bu durumun akabinde, 'Okullar 1 Haziran'da açılacak mı?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu.

2020 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağı ve yaz aylarında yapılacak telafi eğitimlerine ilişkin, önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadaki 'Okullar 1 Haziran'da açılıyor' iddialarına da değinen Bakan Ziya Selçuk, pek çok formüle karşı senaryoları olduğunu duyurdu. Bakan Selçuk ayrıca, kendisine yöneltilen 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna ilişkin şu sözleri kullandı: Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital ortamda yapılan 6'ncı 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşması'nın adresi Edirne oldu. Bu kapsamda Bakan Selçuk, binlerce öğretmen ve aileleriyle videokonferans ve canlı yayınla bir araya geldi. Buluşmada salgın sürecinde yaşananlar ve okullara geri dönüldüğünde gerçekleştirilmeyi bekleyen planlar gündeme geldi. Selçuk, salgın sürecinde eğitimde boşluğa izin vermedikleri için meslektaşlarına teşekkür ederek, "Bu dönemde koruyucu ekipman, destek eğitimi gibi toplumun neye ihtiyacı varsa ilk koşan meslek gruplarından biri öğretmenler oldu" dedi.

Bakan Selçuk, meslektaşlarından bundan sonra da yardıma ihtiyaç duyanların yanında olmalarını istedi.





'PEK ÇOK FORMÜLE KARŞI SENARYOMUZ VAR'



Yaz aylarında yapılacak telafi eğitimlere ilişkin Bakan Selçuk, "Evlerinizde çalıştığınızı hazırlık yaptığınızı velilerinizle görüştüğünüzü biliyorum. Okullarımıza geri döndüğümüzde çocuklarımızın fiziksel sağlığını ve ruhsal sağlığını önceleyerek eksikliklerimizi telafi edeceğiz. Ama bunu yaparken acele etmeyeceğiz. Eğer yüksek bir beklenti oluşturursak çocuklarımız bu dönemden kaynaklanan eksiklikleri kendi eksiklikleri zannedebilir. Bizim için önemli olan çocuklarımız. Pek çok formüle karşı senaryomuz var" dedi.

'DOKTORLAR, TEHLİKE AZALDI, DEDİĞİNDE OKULLARI AÇACAĞIZ'



Öğretmenlerin kendi alanlarına ilişkin önerilerini paylaştığı görüşmede, Bakan Selçuk'u dinleyen çocuklar ise okulların açılmasını istedi. Selçuk, çocuklara "Doktorlar 'Virüsün bulaşma tehlikesi azaldı' dediğinde okulları açacağız" diye yanıt verdi. Bakan Selçuk, çocuklardan gelen 'teneffüste top oynama' tekliflerini de memnuniyetle kabul etti.