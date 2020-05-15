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Başkan Erdoğan'dan 'daki kalleş saldırıya sert tepki

Başkan , 'daki alçak saldırıya ilişkin son dakika açıklama yaptı. Erdoğan, "Dün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Van'daki kalleş saldırıya sert tepki

15.05.2020, 14:32 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020,14:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir." açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

"BEDELİ ÖDETİLECEK"

Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir."

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