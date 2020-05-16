“Hanımağa”ya hijyen operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bir çalışmada, çeşitli suç dünyasında faaliyet gösteren iki grup arasında ulusal organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine sosyal medya paylaşımlarında karşılıklı ölümle tehdit eden bazı şüphelileri tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında suça karıştıkları değerlendirilen 13 şüpheliyi yakın takibe alan KOM Daire ekipleri, sürdürülen gözlem, takip ve izleme çalışmaları ile mercek altına alına kişilerin yakalanması için dün sabah İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin'de eş zamanlı operasyon başlattı. "Hijyen" adı verilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

POLİSLİKTEN İHRAÇ

Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonlarda ilk etapta 4 tabanca, 7 şarjör, 124 adet mermi, 1 "polis" ibareli basın kartı, 1 adet telsiz, 2 adet mühürlü poşet içerisinde boş kovan, 1 adet kelepçe, 2 adet bıçak, 2 adet kasatura, 1 adet kılıç, tarihi eser niteliği taşıyan 2 adet bıçak ve 100 adet sikke ele geçirildi. Baskında gözaltına alınanlar arasında "Hanımağa" olarak bilinen Güniz Akkuş da yer aldı. Güniz Akkuş, önceki yıllarda 'çete' suçlaması ile yargılanmış, polislik mesleğinden ihraç edildikten sonra 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmıştı.



SEDAT PEKER'İ TEHDİT ETMİŞTİ

'Hanımağa' Güniz Akkuş, geçtiğimiz günlerde Sedat Peker'i tehdit ettiği videoyla gündeme gelmişti. Akkuş, Peker'e "Bana bak Sedat, sana 10 gün müddet veriyorum. Delikanlı gibi karşıma çık. Yoksa gerçek vatan sevdalıları kardeşim bir gece ansızın senin ziyaretine gelecek" ifadelerini kullanmıştı.





GÜNİZ AKKUŞ KİMDİR?

Motosiklet tutkusu sebebiyle polis olmak isteyen Akkuş, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. 2000 yılında Yunus Timi'nde göreve başlayan Akkuş, kısa süre sonra Narkotik Şube Müdürlüğü'ne atandı. Meslek hayatında önce bir amirinin kendisine açtırdığı soruşturmayla görev yeri Kilis olarak değiştirildi. Sonrasında ise aynı amiri tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi. Ardından İstanbul'a giden Akkuş, yakından tanıdığı suç dünyasına dahil oldu. Günden güne büyüyen bir haraç çetesi kurmasıyla beraber İstanbul'daki birçok eğlence mekanını haraca bağladığı iddia ediliyor.