  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem “Hanımağa”ya hijyen operasyonu

“Hanımağa”ya hijyen operasyonu

merkezli 7 ilde suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda toplam 10 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında ‘Hanımağa’ lakaplı da yer aldı. Akkuş, ’i tehdit ettiği videoyla gündeme gelmişti.

“Hanımağa”ya hijyen operasyonu
Giriş Tarihi: 16.5.2020

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bir çalışmada, çeşitli suç dünyasında faaliyet gösteren iki grup arasında ulusal organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine sosyal medya paylaşımlarında karşılıklı ölümle tehdit eden bazı şüphelileri tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında suça karıştıkları değerlendirilen 13 şüpheliyi yakın takibe alan KOM Daire ekipleri, sürdürülen gözlem, takip ve izleme çalışmaları ile mercek altına alına kişilerin yakalanması için dün sabah İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin'de eş zamanlı operasyon başlattı. "Hijyen" adı verilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

POLİSLİKTEN İHRAÇ
Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonlarda ilk etapta 4 tabanca, 7 şarjör, 124 adet mermi, 1 "polis" ibareli basın kartı, 1 adet telsiz, 2 adet mühürlü poşet içerisinde boş kovan, 1 adet kelepçe, 2 adet bıçak, 2 adet kasatura, 1 adet kılıç, tarihi eser niteliği taşıyan 2 adet bıçak ve 100 adet sikke ele geçirildi. Baskında gözaltına alınanlar arasında "Hanımağa" olarak bilinen Güniz Akkuş da yer aldı. Güniz Akkuş, önceki yıllarda 'çete' suçlaması ile yargılanmış, polislik mesleğinden ihraç edildikten sonra 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmıştı.

SEDAT PEKER'İ TEHDİT ETMİŞTİ
'Hanımağa' Güniz Akkuş, geçtiğimiz günlerde Sedat Peker'i tehdit ettiği videoyla gündeme gelmişti. Akkuş, Peker'e "Bana bak Sedat, sana 10 gün müddet veriyorum. Delikanlı gibi karşıma çık. Yoksa gerçek vatan sevdalıları kardeşim bir gece ansızın senin ziyaretine gelecek" ifadelerini kullanmıştı.



GÜNİZ AKKUŞ KİMDİR?
Motosiklet tutkusu sebebiyle polis olmak isteyen Akkuş, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. 2000 yılında Yunus Timi'nde göreve başlayan Akkuş, kısa süre sonra Narkotik Şube Müdürlüğü'ne atandı. Meslek hayatında önce bir amirinin kendisine açtırdığı soruşturmayla görev yeri Kilis olarak değiştirildi. Sonrasında ise aynı amiri tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi. Ardından İstanbul'a giden Akkuş, yakından tanıdığı suç dünyasına dahil oldu. Günden güne büyüyen bir haraç çetesi kurmasıyla beraber İstanbul'daki birçok eğlence mekanını haraca bağladığı iddia ediliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Hanımağa”ya hijyen operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA