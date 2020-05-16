Tabelada ‘Portakal’ var

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve firari Can Dündar'ın kaçak villa skandalı gündemdeki yerini korurken, Yeni Asır'ın haberi sonrası gözler algı operasyonları ile tanınan Fox Tv'nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ın İzmir Seferihisar'daki 8.3 dönümlük lüks çiftlik evine çevrildi. Tarla vasfındaki araziyi 2015 yılında alan ve 'Torlak Çiftliği' adını veren Portakal çifti, İmar Kanunu'nun kendisine verdiği yasal haktan da faydalanarak imarsız araziye 150 metrekarelik tek katlı bir ev yaptı. Ancak sonra çiftlik içine kondurduğu bazı yapıların kaçak olduğu ortaya çıktı. Portakal'ın İmar Barışı Yasası çıktıktan hemen sonra 3 kaçak yapı için 2018 yılında 'Yapı Kayıt Belgesi' alıp, her fırsatta eleştirdiği İmar Barışı'ndan faydalandığı belirlendi.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Yeni Asır'ın tapuda Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal'ın üzerine kayıtlı olan muhteşem çiftlik evindeki yasalara aykırı yapılaşmayı gündeme getirmesinden sonra kamuoyunda da büyük tepki oluştu. Her seferinde ahlak ve etik dersi veren Fatih Portakal'ın çiftlik evi içerisine 3 kaçak yapı kondurup, sonra da İmar Barışı'na başvurarak yapıları yasal hale getirmesi diğer haber siteleri kadar sosyal medyada da geniş yer buldu. Vatandaşlar, değeri 4 milyon lirayı bulan çiftlik evinde yaşananlarla ilgili çok ağır tepki gösterdi. Kimi kullanıcılar paylaşımlarında, "Fatih bey, kaçakçı olduğunuz ve imar barışını eleştirdiğiniz halde başvurmuşsunuz. Kendinizi hep hak ve hukuktan yana gösteriyordunuz. Hepsi göstermelik miydi?" diye sorular sorarken, kimileri de esprili bir dille "Fatih Portakal kaçak çiftlik evi değil bildiğin köy yapmış. Ana Haber tabelasında 'Portakal' var" diye eleştirdi.















BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI

Portakal'ın imza attığı bu skandal Twitter'da en çok konuşulan konuların yer aldığı trend topic listesinde ilk sıraya oturdu. Bu arada Yeni Asır'ın haberi ve yayınladığı çiftlik fotoğrafları üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün inceleme yaptığı öğrenildi. Buna göre, çiftlikteki yapılar tek tek incelenecek ve ruhsatları olup olmadığı ve imara aykırı özellikleri olup olmadığı tespit edilecek. Eğer ruhsatsız veya kaçak yapı varsa bunların yıkılması için CHP'li ilçe belediyesine yazı yazılacak.





EŞİ CEVAP VEREMEDİ

'Torlak Çiftliği'ndeki 2018 yılı öncesindeki kaçak yapılarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal'ın eşi Armağan Portakal, takipçilerine İmar Barışı'ndan faydalandıkları yapıları tek tek gösterdi. Yeni Asır'ın haberini doğrulayan ve imar barışından yararlandıklarını ifade eden Armağan Portakal'ın eleştirilere değinmemesi de dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI GÜNDEMİ OLDU





TUNÇ SOYER İLE DOST OLDU KAÇAK YAPILARI KONDURDU

Seferihisar'da Fatih Portakal'ın bu 3 kaçak yapıyı diktiği 2015 yılı ve sonraki süreçte belediye başkanlığını şu anki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer yürütüyordu. Soyer ve Portakal arasında da yakın bir dostluk olduğu biliniyordu. O yıllarda Soyer, Portakal'ı Seferihisarlılarla buluşturduğu bir etkinlik de yapmıştı. Bu arada, Soyer'in Portakal'ın çiftlik inşaatında belediye araçlarını görevlendirdiği de iddia edildi.





"FİLMLERDEKİ CÜZDAN HIRSIZLARI GİBİ"



Fatih Portakal'ın ikiyüzlülüğüne siyasilerden de tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ sosyal medya paylaşımında Yeni Asır'ın manşet haberine yer vererek, "Eski Türk filmlerinde, insanların dikkatlerini başka yere çekip ceplerinden cüzdan araklayan kişiler vardır. Bazı haberleri görünce aklıma hemen o karakterler gelir" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da, "Yılmaz Özdil'den sonra Fatih Portakal'ın kaçak çiftliği bize bir şeyi tekrar göstermiştir. İkiyüzlülük, samimiyetsizlik bu zihniyetin en temel özelliğidir. Eğer bunlarda birazcık utanma duygusu varsa, bu milletten özür dilerler" diye konuştu.





Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan "Fatih Portakal'ın yaptığına ilkesizlik denir" ifadelerini kullanırken, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da, sert konuştu. Hızal, "Yasa çıktığında çalıştığı ekrandan ve sosyal medya hesabından kara propaganda yapan Fatih Portakal'ın imar barışından yararlanması ikiyüzlülük değil de nedir? Bir de belediyenin sorumlu olduğu kısmı var. CHP zihniyeti, kendi propagandasını yapan gazetecilerin kaçak yapılarını daha ne kadar görmezden gelecek?" ifadelerini kullandı.

METİN BURMALI

Fatih Portakal ‘kaçakçı’ çıktı

Yeni Asır'ın manşeti gündemi belirledi! Fatih Portakal'ın çiftliğindeki kaçak yapı skandalına tepki yağdı...

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’ın yalanları!