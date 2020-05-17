Türkiye atağa kalktı! 31 ülkeye sağlık turizmi kapıları açılıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecinde sağlık turizmi kapsamında, 20 Mayıs'tan itibaren 31 ülkeden gelecek hastaların kabul edileceği bildirildi.



Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin imzalı "Kovid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler"i içeren resmi yazı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ile Türkiye genelinde tüm valiliklere gönderildi.



Resmi yazıda, Kovid-19 ile mücadele süresince uluslararası sağlık turizmi kapsamında Türkiye'den sağlık hizmeti almak isteyen hastaların kabul şartları, ülkeye girişleri, hastaneye yatış, tedavi, taburculuk ve izolasyon kuralları ile hasta ve refakatçilere yönelik alınacak tedbirlerin belirlendiği ifade edildi.



Buna göre, uluslararası sağlık turizmi kapsamında, 20 Mayıs 2020'den itibaren Irak, Libya, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Cibuti, Cezayir, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Moldova, Somali, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Almanya, İngiltere, Hollanda, Pakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelecek hastalar kabul edilecek.



Ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, üroloji, göz hastalıkları, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, cerrahi onkoloji, jinekolojik onkoloji cerrahisi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, beyin ve sinir cerrahisi, hematoloji, yoğun bakım ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli ve kemik iliği nakli alanlarında hasta alınacak. Kabul edilecek hastalar, USHAŞ'ın hasta takip sistemine kaydedilecek ve ön onay sonrasında ilgili birimlere izin yazıları yazılacak. Ön onay için istenen bilgi ve belgeler USHAŞ tarafından yayımlanacak. Bir hasta ile birlikte en fazla iki refakatçinin ülkeye girişine izin verilecek. Hasta ve refakatçileri seyahat, ülkeye giriş, transfer ve izolasyonu gibi konularda belirlenen kurallara uyacak. Hasta ve refakatçileri, hava yolu ile İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan, kara yolu ile Kapıkule Hudut Kapısı ve Sarp Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapabilecek.



"HASTA VE REFAKATÇİLERİNE KOVİD-19 PCR TESTİ YAPILACAK"

Hasta ve refakatçilerine ücret karşılığında havaalanları ve hudut kapılarında Kovid-19 PCR testi yapılacak veya PCR testi için numune alınacak. Hasta ve refakatçilerinin hastane yatış işlemleri, tedavi protokolü ve taburculuk işlemleri, "Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kovid-19 (Sars-Cov-2 Enfeksiyonu) Rehberi"nde yer alan ve belirlenen kurallara riayet edilerek gerçekleştirilecek. Hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastaneler, Bakanlıkça düzenlenmiş Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olacak. Bünyesinde Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR) bulunacak. Ruhsatında ve faaliyet izin belgesinde, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji branşları yer alacak. Üçüncü basamak erişkin yoğun bakım ünitesi olacak. Hastanenin müstakil bir katı veya koridor ve diğer alanlarından başka hasta veya refakatçisinin temas etmeyeceği şekilde müstakil bir servisi yurt dışından gelecek uluslararası sağlık turizmi hastaları için ayrılacak.

Sancaktepe salgın hastanesinin yüzde 80'i tamamlandı! İçi ilk kez görüntülendi