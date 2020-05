Bayramda 4 gün evdeyiz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 15.30'da başlayan toplantı sonrası ulusa seslenen Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda uygulanacak tedbirler ve sonrasında atılacak normalleşme adımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Salgın döneminde 65 yaş üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere milletimize destek olmak için gece gündüz çalışan VEFA sosya destek grubuna teşekkür ediyorum. Bu hafta Kabine toplantımızın en önemli konusu korona salgınıyla ilgili gelişmelerdi. Salgınla mücadelemiz başarı ile sürüyor. Ancak bizim sadece salgının üstesinden gelmemiz yetmiyor. Tamamen ortadan kalkması tüm dünyada çözümüyle mümkündür. Türkiye olarak yıllarca sınırları dışarıya kapatıp salgının bitişini bekleyemeyiz. Ne ülkemizde ne de dünyada hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz. Evimizden çıkıp geri evimize girene kadar maske takmayı alışkanlık haline getireceğiz. Ellerimizi her fırsatta yıkayacağız. Dezanfektan ürünlerini sıkça kullanacağız. Maske, mesafe, temizlik üçlüsü artık hayatımızın vazgeçilmezi olacaktır.

ARTIK DAHA HAZIRLIKLIYIZ

Hastanelerimizde tedavi gören vaka sayısı oldukça düşük seviyededir. Sağlık altyapımızı güçlendiriyoruz. Başakşehir'deki şehir hastanesini perşembe günü açıyoruz. Hastanenin ismini Çamsakura koyuyoruz. Çam bizi temsil etsin, sakura da Japonya'yı temsil etsin. Son iki ayda elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde teşhis tedavi konusunda bilgi birikime sahip olduk. Yeşilköy ve Sancaktepe'deki hastaneler tamamlanmak üzere artık korona virüs veya benzeri salgın hastalıklara karşı eskisinden daha hazırlıklıyız. Yeni vaka sayısını en kısa sürede kesmemiz gerekiyor. Bunu başarmak 83 milyon olarak bizim elimizdedir. Normalleşme takviminin vaka sayısının çok daha aşağı düşmesiyle mümkündür.

NORMALLEŞME TAKVİMİ İŞLİYOR

Olumsuz bir gelime olursa bazı tedbirleri daha sert şekilde uygulamak zorunda kalabiliriz. Normalleşme takvimini adım adım hayata geçiriyoruz. Geçen hafta, berber, kuaför, AVM gibi yerler yeniden faaliyet geçti. Genel olarak uygulamanın iyi gittiğini görüyoruz. Halen 15 ilimizde cumartesi gününden beri devam eden sokağa çıkma sınırlamasına riayet eden vatandaşlarımıza sabırları için teşekkür ediyorum.

81 İLE KISITLAMA GETİRİLDİ

Çay hasatının sıkıntısız gerçekleşmesini sağlayacağız. Salgın döneminde alınan tedbirlerde olumsuz etkilenen vatandaşlarımızı da ihmal etmiyoruz. 5,5 milyon vatandaşa biner lira destek sağladık. Sanayiciden esnafa kadar vergi, sigorta, sigorta primi ve taksit ertelenmesine kadar birçok destek veriyoruz. 23-24- 25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizden tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Çarşamba günü ise gençlerimizle ilgili esneklik yine uygulanacaktır.

SEYAHAT SINIRLAMASI UZADI

Seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. 29 Mayıs Cuma günü öncelikle valilikler ve müftülüklerle ilgili şartları uygun camilerleri ibadete açıyoruz. Bu cemaatle namazı tabiki kurallar içerisinde ifa edeceğiz.

KREŞLER 15 HAZİRAN'DA

Yeni eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlayacaktır. Kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir. Çarşamba günü 23. dönem adli yargı hakim savcılarımızın kura törenine video konferans yöntemiyle katılacağız. Bakanlıklarımızın her biri sorumluluk alanlarıyla ilgili yoğun çalışma sürdürüyor. Salgın sonrası üretimde, ihracatta, istihdamda kaybettiğimiz her şeyi çok daha kısa sürede geri alma niyetindeyiz.



VEFA DESTEK GRUPLARINA YÖNELİK SALDIRILARA TEPKİ

Konuşmasında Vefa Destek gruplarına yönelik saldırılara da tepki gösteren Erdoğan, "Van'da PKK'lıların yaptığı saldırı, Adana'da CHP'lilerin yaptığı saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir. Samimi mücadeleyi en ağır ifadelerle itham edenlerin bugün 3-5 belediye başkanlığı için düştüğü zelil hali ibretle takip ediyoruz. Tüm proje partilerinin düşeceği durum eninde sonunda budur. Demokrasiden ümitlerini kestikleri için her fırsatta darbe çığırtkanlığı yapanlar cevabı milletten alacaktır" dedi.



BASKAN ERDOGAN'DAN GENÇLERE GÜVEN MESAJI

Başkan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, şu ifadeleri kullandı: "Işığımız, umudumuz, geleceğimiz sevgili gençler... Sizlerden çok büyük başarılar bekliyor ve sizlere güveniyorum. Üstlendiğiniz büyük sorumluluğun bilinciyle çok çalışacağınıza, Cumhuriyetimize kararlılıkla sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Siz gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını bir kez daha saygıyla anıyorum."



ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dün saat 14.30'da gerçekleştirilen görüşmede iki lider, Kovid-19 salgınına karşı işbirliği, salgın sonrası atılacak adımlar ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleleri ele aldı.

