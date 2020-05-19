CHP'li Bodrum Belediyesi, Yılmaz Özdil'in kaçak villasına önce göz yumdu şimdi ‘yıkılsın’ dedi

Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün ardından CHP'li Bodrum Belediyesi de yıkımın durdurulması yönünde karar veren mahkemeye başvurdu ve yıkım kararının yerinde olduğu yönünde savunma verdi. Bodrum Belediyesi mahkemeye verdiği savunmada, "Uydu fotoğrafları, Çevre Müdürlüğü ve belediye imar ekiplerimizin yerinde tespitleri sonrasında yıkım kararı aldık" dedi.



"KARARI YERİNDE"

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün mahkemeye başvurarak, Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'e ait Bodrum Bitez'deki villanın kaçak bölümlerinin 'ivedi' yıkımını talep etmesinin ardından Bodrum Belediyesi de yıkımın durdurulması yönünde karar veren Muğla 1. İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Muğla 1. İdare Mahkemesi'ne Bodrum Belediyesi tarafından gönderilen 30 sayfalık savunmada, belediye tarafından başlanan yıkım kararının yerinde ve kanunlara uygun olduğu anlatıldı. CHP'li Bodrum Belediyesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı veren mahkemeye gönderilen savunmadan önemli başlıklar şöyle:



Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından belediyemize gönderilen uydu fotoğrafları incelendi. Bu inceleme sonrasında Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve imar ekipleri villada inceleme de bulunarak, söz konusu tespitlerin doğru olduğunu yerinde gördü. Belediye ekiplerince yapılan detaylı teknik çalışma ile söz konusu ihlaller tutanak altına alındı.



Bodrum Belediyesi imar ve yapı işleri ekipleri de "Villanın depo, müştemilat ve jenaratör odasının İmar Barışı kapsamında, 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığını belirlendiğinden bu alanların yıkımına başladık. Yıkım işlemi sürerken, mahkemeniz tarafından alınan yürütmeyi durdurma kararı tebliğ edildiği andan itibaren de yıkıma ara verildi. Söz konusu villa sahiplerinin iddia ettiği gibi mahkeme kararına rağmen yıkıma devam edilmedi.



Herhangi bir hak ihlali söz konusu değil.



MAHKEME SAVUNMALARI BEKLİYOR

Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin taraflardan gelen savunmalar tamamlandığında yürütmeyi durdurma kararını yeniden görüşeceği öğrenildi. Bu arada Çevre Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi avukatlarının savunmaları mahkemeye sunduğu, Özdil ailesinin avukatlarının savunmalarını sunmasının ardından mahkemenin tarafların itirazlarını ele alacağı ifade edildi.

SABAH/KENAN GÜRBÜZ

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