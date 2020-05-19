Sosyete solcusunun kaçak havuzu

Ekran ve köşelerinden bol bol Atatürkçülük dersi veren ve sürekli algı operasyonu yapanların kaçak inşaat işleri, yaz yaz bitmiyor. Size dün Yılmaz Özdil, Can Dündar ve Fatih Portakal'ın ardından kaçak inşaat konusunda bu isimlerin öncüsü olan Odatv'nin sahibi ve Sözcü'nün solcu bilinen köşe yazarı Soner Yalçın'ın Çeşme Ovacık'taki marifetlerinden bahsetmiştim. İnşaata başlayınca çevrede soranlara "Buraya kütüphane yaptıracağım" dediği belirtilen ve tepkileri önlemek için kapı girişine Atatürk resmi asarak tarım arazisine 3 kat ve 12 odalı bir köşk konduran Soner Yalçın'ın yeni icraatları ortaya çıktı.

ODATV KARALADI O YARARLANDI

Meğer Yalçın'ın tek ikiyüzlü tavrı sadece tarım arazisine köşk yapıp ardından "Türkiye'de tarım bitti" diye kitap yazmak değilmiş. Soner Yalçın'ın sahibi olduğu internet sitesi Odatv, hükümetin çıkardığı imar barışını karalamak için sık sık haberler yapıyordu. Hatta bu imar barışını 'zenginlere kıyak' diye de lanse etmişlerdi. Oysa Odatv'nin zenginler için çıkarıldığını iddia ettiği imar barışından ilk yararlananlardan biri de patronları Soner Yalçın olmuş.

1000 METREKARE BİNA DİKMİŞ

Araştırdım. Yalçın'ın 5.3 dönümlük tarlaya normal imar mevzuatında hiçbir şekilde yapamayacağı köşk toplam 1000 metrekare civarında çıktı. Üstelik bu tarla doğal SİT alanının göbeğinde kalıyor. CHP'li Çeşme Belediyesi de 2015'ten beri yıkım görevini yerine getirmediği için Yalçın, burası için Aralık 2018'de imar barışından yararlandı. Tıpkı imar barışını yerden yere vurup üzerine hiç sıkılmadan imar barışından yararlandıkları ortaya çıkan Yılmaz ve Portakal gibi... Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı doğal SİT alanındaki inşaat için suç duyurusunda bulunacak. Tabii Yalçın'ın icraatları bununla da bitmedi.

Yalçın'ın 1000 metrekarelik köşkünün 75 metrekarelik havuzu için de imar barışından yararlandığı ortaya çıktı

BİR DE HAVUZ BOMBASI ÇIKTI

İşte bu sosyete solcusu, kaçak köşkünün yanına bir de 75 metrekarelik kaçak havuz konduruvermiş. Yani madem sol söylemleri bir kenara bırakıp 1000 metrekarelik köşk inşa ettim, bari yanına da sefasını sürmek için kaçak bir havuz da yapıvereyim demiş... Bu havuzu da yine imar barışından yararlandırmış tabii.

AYIP DENEN BİR ŞEY VAR

Solcu ve sosyalist geçinen ve diğer taraftan da Atatürkçü olduğunu söyleyen yazarımız, meğer yazları içine 'tatlı su' doldurduğu havuzda yüzüyormuş! Sen bir taraftan Türkiye'de tarımın bitirildiğini yazacaksın diğer yandan da tarım arazisinin üzerine köşk ve havuz yapacaksın... Bununla da yetinmeyip sahibi olduğun internet sitesinde imar barışını yerden yere vuracaksın ama diğer yandan kaçak inşa ettiğin köşk ve havuzunu imar barışına sokacaksın... Bir de bunları yaparken yazılarında sürekli etik ve dürüstlükten bahsedeceksin... Ayıp ayıp... Dediğim gibi bu 4 ismin kaçak inşaat işleri yaz yaz bitmiyor. Bakalım daha neleri çıkacak?



YÜZDE 5'TEN FAZLA OLMAMALI

İmar Kanunu gereğince imarsız olan tarlalar üzerinde yapılaşmaya izin verilmiyor ancak belli sınırlamalar dahilinde tarlalara inşaat yapılabiliyor. Mevzuata göre; inşaat alanı katsayısının yüzde 5'den fazla olmaması, yapı inşaat alanları toplamının hiçbir koşulda 250 metrekareyi geçmemesi, saçak seviyelerinin zeminden yüksekliğinin 6.50 metreyi ve 2 katını aşmaması gerekiyor. Ancak, Soner Yalçın 5.3 dönümlük tarlanın üzerine 1000 metrekarelik kaçak bir köşk dikti ve yanına da havuz yaptı.

Erhan GÜLENÇ

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