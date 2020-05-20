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Haberler Gündem Camilerdeki skandal müziğe sevinmişti! Banu Özdemir'in Kemal Kılıçdaroğlu'yla fotoğrafları ortaya çıktı!

Camilerdeki skandal müziğe sevinmişti! 'in 'yla fotoğrafları ortaya çıktı!

, minare korsanlığını müzik coşkusuyla kutladı ve dört cami minaresinden “”nın şarkısının dinletilmesinin görüntülerini paylaşmıştı. İl Başkanı , Banu Özdemir'in CHP'yle bir bağının olmadığını iddia etti. 'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile olan fotoğrafları gün yüzüne çıktı.

Camilerdeki skandal müziğe sevinmişti! Banu Özdemir'in Kemal Kılıçdaroğlu'yla fotoğrafları ortaya çıktı!

21.05.2020, 02:22

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılması eylemini gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

ÖZDEMİR MÜZİKLERE SEVİNDİ

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in; sosyal medya hesabından Konak, Karşıkaya, Bornova ve Çiğli'deki dört cami minaresinden "Çav Bella"nın şarkısının dinletilmesinin görüntülerini paylaşması ve paylaşımlarına müzik notalarını eklemesi tepki topladı.

Özdemir, söz konusu paylaşımlarının ardından, "Şaka bir tarafa, İzmir Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca gibi birçok ilçede farklı camilerden Çav Bella Çoklu müzikal nota çalındığı videolarını gördük" ifadelerini kullandı.

DENİZ YÜCEL: AKTİF BİR GÖREVİ YOK

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Özdemir'in partiyle bağı olmadığını iddia ederek, "Bazı paylaşımlarda adı geçen Banu Özdemir'in partimizde aktif bir görevi yoktur. İnanç ve dini değerlere yapılan her yanlışın karşısında herşeyden ve herkesten önce Cumhuriyet Halk Partisi vardır." dedi.

Oysaki Özdemir'in Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafları ortaya çıktı. İşte o fotoğraflar;



İzmir'de camilerde 'Çav Bella' dinletilmişti! Başsavcılık soruşturma başlattı İzmir'de minarelerden "Çav Bella" dinletildi! CHP'li isim destek verdi

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