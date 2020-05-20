İzmir'de minarelerden Çav Bella dinletildi! CHP'li isim destek verdi

KENAN KIRAN / SABAH

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda bulundu ve "İki gün önce bir demecinizde 'Çav Bella benimle özdeleşti' demiştiniz. Bu milletin dini değerlerine karşı bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenlere ve bu provokasyona sahip çıkan parti yöneticilerinize karşı bir duruşunuz olacak mı?" diye sordu.

İzmir'de merkezi ezan sistemine sızan kişilerin; cami minarelerden İtalyan partizanların söylediği bir şarkı olan "Çav Bella"yı dinletmesi "provokasyon" olarak değerlendirildi.

ÖZDEMİR; CAMİ MİNARELERİNDEN ŞARKI DİNLETİLMESİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in; sosyal medya hesabından Konak, Karşıkaya, Bornova ve Çiğli'deki dört cami minaresinden "Çav Bella"nın şarkısının dinletilmesinin görüntülerini paylaşması ve paylaşımlarına müzik notalarını eklemesi tepki topladı.

Özdemir, söz konusu paylaşımlarının ardından, "Şaka bir tarafa, İzmir Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca gibi birçok ilçede farklı camilerden Çav Bella Çoklu müzikal nota çalındığı videolarını gördük" ifadelerini kullandı.

İZMİR MÜFTÜLÜĞÜ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İzmir Müftülüğü; İzmir'de bazı camilerde aynı anda Çav Bella şarkısının çalınmasına ilişkin açıklamada bulundu ve "Kimliği belirsiz kişiler tarafından merkezi ezan sistemine yasadışı bir şekilde girilerek sabotaj gerçekleştirilmiştir. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu" denildi.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, cami minarelerinden "Çav Bella" şarkısının dinletmesini dört tweet atarak duyurdu. Özdemir, dört ilçedeki camiden şarkının dinletildiğini gösteren videolar paylaştı ve paylaşımlarına müzik notaları ekledi.

İşte o paylaşımlar:

"İzmir Odunkapı Cami Çav bella"

"İzmir Çiğli'den bir cami Çav Bella

"Bu da İzmir'den Karşıyaka tarafından bir başka cami imiş Çav Bella"

"Bornova Manavkuyu, Çav Bella"

ÖZDEMİR: "ŞAKA BİR TARAFA"

Banu Özdemir, "Şaka bir tarafa, İzmir Karşıyaka, Konak,Bornova, Buca gibi birçok ilçede farklı camilerden Çav Bella Çoklu müzikal nota çalındığı videolarını gördük. İzmir İl Müftülüğü bu konuda bir açıklama yapacak mı?" ifadelerini kullandı.

DAĞ: BU PROVOKASYONA SAHİP ÇIKAN PARTİ YÖNETİCİLERİNİZE KARŞI BİR DURUŞUNUZ OLACAK MI?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabını etiketleyerek, "Mübarek Ramazan ayının son günlerinde İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırılar aslında bir zihniyetin tezahürüdür. Bu ülkede ezan sesinden, sela sesinden rahatsızlık duyan güruha milletimiz ve özellikle İzmirli hemşerilerimiz hak ettikleri tepkiyi verecektir" dedi.

Hamza Dağ, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda bulundu ve "İki gün önce bir demecinizde 'Çav Bella benimle özdeleşti' demiştiniz. Bu milletin dini değerlerine karşı bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenlere ve bu provokasyona sahip çıkan parti yöneticilerinize karşı bir duruşunuz olacak mı?" diye sordu.

ANIK: "ORTALAMA BIR İNANCA SAYGI TUTUMUNUZ VARSA BU TERBIYESIZLİĞİ ZEVKLE DAĞITMAZSINIZ, PAYLAŞMAZSINIZ"

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi avukat Derya Yanık: "O güzelim minarelerden o menhus höykürtünün yükselmesini duymaya yüreğim elvermediği için twiti alıntılamadım. Ve fakat şu 'tavır' es geçilecek gibi değil. Bu hanım CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı imiş.

"Flood halinde ve neş'eyle paylaştığı olay, İzmir'de kimi camilerin (hoparlör sisteminin hacklandiği sanılıyor) minarelerinden çav bella yayını yapılması. Bakın bu ülkede en seküler insanların bile normal görmeyeceği bir durumdur bu. Utanç verici."

"Müslüman olmaya hatta herhangi bir inanca sahip olmaya bile gerek yok, ortalama bir inanca saygı tutumunuz varsa bu terbiyesizliği zevkle dağıtmazsınız, paylaşmazsınız. Hele istihza ile paylaşmak! Üstelik Ramazan günü! Yahu ne cibilliyetsiz insanlarla uğraşıyoruz biz Allah'ım!"

COŞKUN: DÜNYANIN EN İLKEL KABİLELERİ BİLE YAPMAZ BUNU"

Milat Gazetesi yazarı Ufuk Coşkun: "İzmir'de bazı camilerden aynı anda çav bella şarkısını dinletmişler! Ne kutsala saygıları var ne de insan gibi davranmasını biliyorlar. Kaos çıkartmaktan başka bir bildikleri yok. Dünyanın en ilkel kabileleri bile yapmaz bunu. İnsan soyundan değiller!"

ÖZKIR: CHP İZMIR İL BAŞKAN YARDIMCISI COŞKUYLA PAYLAŞMIŞ. TAM BIR CHP KLASIĞI

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yusuf Özkır, "İzmir'de minarelerden Çav Bella şeysini çalmışlar. CHP İzmir İl Başkan yardımcısı da coşkuyla paylaşmış bunu... Tam bir CHP klasiği..." dedi.

"MERKEZİ EZAN SİSTEMİNE YASADIŞI BIR ŞEKİLDE GİRİLEREK SABOTAJ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

İzmir Müftülüğü; merkezi ezan sistemine yasadışı bir şekilde girilerek sabotaj yapılmasına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün ilimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden ezan dışında bir yayın yapıldığına ilişkin görüntüler bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır.

Yaptığımız ilk incelemede kimliği belirsiz kişiler tarafından merkezi ezan sistemine yasadışı bir şekilde girilerek sabotaj gerçekleştirilmiştir.

Yaşanan olayın ardından konu adli mercilere intikal ettirilerek yargıya suç duyurusunda bunulmuştur. Diğer taraftan il müftülüğümüz tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır."

İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına inceleme