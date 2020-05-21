Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan ve Şinzo Abe'nin katılımıyla açılıyor

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İlk etabı 20 Nisan'da hizmete alınan hastanenin tüm etapları, bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katımıyla gerçekleştirilecek törenin ardından açılacak. Törene, Japonya Başbakanı Şinzo Abe de video konferans yöntemiyle iştirak edecek. Tören öncesi hastanede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile diğer ilgililer eşlik etti.

Erdoğan'ın 18 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi" isminin verildiğini duyurduğu sağlık tesisi, bugün yapılacak törenle tam kapasite ile faaliyete geçecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde inceleme yaptı

SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Kovid-19 ile mücadele süresinde Başkan Erdoğan'ın kısa sürede faaliyete alınacağını müjdelemesinin ardından inşa çalışmalarına hız verilen hastanenin ilk etabı, 20 Nisan'da hizmete alındı. Önceki gün isim tabelaları da asılan hastanenin tamamının açılışı için geri sayım başlarken, sağlık tesisinin çevresindeki son hazırlıklar da görüntülendi. Türkiye'nin hizmet yarışına önemli katkılar sunacak hastanede ilk etabın açıldığı tarihten bu yana yalnızca Kovid-19 hastalarına hizmet veriliyor.

GÜNDE 7 BİN HASTAYA HİZMET

Hastanede, günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaların da bulunduğu ve gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ ÇAM VE SAKURA İLE DONATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip şehir hastanesinin ismini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak açıkladı. Türk-Japon işbirliğiyle yapılan hastane çevresine Başakşehir Belediyesi tarafından çam ve sakura ağaçları dikildi.

Başakşehir Şehir Hastanesi açılıyor! Çam ve Sakura ismi ne anlama geliyor? Sakura ne demek? Çam neyi ifade ediyor?