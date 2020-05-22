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Haberler Gündem CHP'li Özgür Özel, camilerden Çav Bella çalınmasına sevinen Banu Özdemir'e destek çıktı

'li , camilerden çalınmasına sevinen 'e destek çıktı

  eski İl Başkan yardımcısı  İzmir'de camilerin hoparlörlerinden komünist devrim şarkısı ''nın çalınmasını sevmiş ve halkın dini değerlerini aşağıladığı için tutuklanmıştı. Banu Özdemir'e ilk destek çıkan ise CHP oldu. CHP hesabından yaptığı açıklamada Özdemir'e destek çıktı.

CHP'li Özgür Özel, camilerden Çav Bella çalınmasına sevinen Banu Özdemir'e destek çıktı

22.05.2020, 18:35

CHP İzmir eski İl Başkan yardımcısı Banu Özdemir, İzmir'deki bazı ilçelerde bulunan camilerin hoparlörlerinden komünist devrim şarkısı 'Çav Bella'nın çalınmasını övgüyle karşıladı. Özdemir 'dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLK DESTEK CHP'DEN
Dini değerleri aşağılayan Özdemir'e CHP sahip çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, camilerden İtalyan marşı çalınmasına sevinen Özdemir'in CHP'li diye tutuklandığını iddia ederek bir skandala imza attı.

Adana'da Vefa Destek ekibine saldırdığı için tutuklanan Eren Yıldırım'a da değinen Özgür Özel, Yıldırım'ın ve halkın dini değerlerini aşağılayan Banu Özdemir'in bayramı cezaevinde geçirilmesinin kabul edilemeyeceğini ileri sürdü.

CHP'li Banu Özdemir tutuklandı! İzmir'deki cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşım yapmıştı İzmir'de camilere çirkin saldırı sürüyor! Hoparlörden Selda Bağcan şarkısı çalındı Son dakika: İzmir'de 'camide müzik' skandalıyla ilgili flaş gelişme! CHP'li Banu Özdemir gözaltına alındı

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