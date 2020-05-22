Havalimanlarında yeni bir dönem başlıyor! Ulaştırma Bakanı açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre havalimanlarında sertfikalandırmaya gidilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çin'de başlayan ve dünyada pandemi haline gelen Covid-19 salgınıyla ilgili mücadele kapsamında tüm Bakanlıkların çeşitli tedbirler almış durumda olduğunu söyledi. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da havalimanlarına ilişkin bir sertifikasyon programı yaptıklarını açıklayan Karaismailoğlu, söz konusu sertifikasyon programı ile tüm havalimanlarının tekrar düzenleneceğini açıkladı. Programın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun öngörüleri doğrultusunda hazırlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Sertifikasyon programına yönelik genelge de hazırlanarak tüm havalimanlarına gönderildi. Genelge kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'müz tarafından bilgilendirme ve denetimler yapılacak, şartları karşılayan havalimanlarına bakanlığımızca bir sertifika verilecek. Bu sertifika aynı zamanda muhatap ülke ve havayolları ile de paylaşılacak olup, havalimanlarımızda Covid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı belgelenmiş olacak" dedi.

TOPLU TAŞIMA İŞLETMELERİNE İLİŞKİN TEDBİRLER DE ALINIYOR

Karaismailoğlu, benzer şekilde havayolları için de salgının önlenmesi nedeni ile alınacak tedbirleri gösteren genelgenin de hazırlık aşamasında olduğunu bildirdi. Söz konusu genelge taslağının hazırlandığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Sağlık Bakanlığımızın görüşleri çerçevesinde son hali verilerek yayınlanacak ve sahada da Covid-19 pandemisine karşı her türlü tedbirin alındığı tescillenecektir. Ayrıca Bakanlığımızca havalimanlarına yapılan toplu taşıma işletmelerine ilişkin tedbirler de belirlenmiş ve uygulamaya geçmiştir. Diğer Bakanlıklarımız tarafından alınan turizm tesislerine ilişkin sertifikalandırma faaliyetleri de sürdürülmektedir" diye konuştu.

ULAŞTIRMA VE KONAKLAMADA TÜM PAYDAŞLAR TEDBİRLERİ ALACAK

Karaismailoğlu, söz konusu düzenlemeler ile ulaştırma ve konaklamaya ait tüm paydaşların gerekli tedbirleri almakta olduğuna işaret ederek, bu sayede tüm salgın ihtimallerine karşı gereken tedbirlerin bütüncül olarak almış olan ilk ülkenin Türkiye olacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizde bayramdan sonra başlaması planlanan iç hat uçuşların daha güvenli yapılması imkanı oluşturulmuştur. Dış hat uçuşlarla ilgili uluslararası kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile görüşmeler sürdürülmektedir. Bu görüşmeler sonucunda dış hat uçuşların da emniyetli bir şekilde başlaması planlanmaktadır" açıklamasında bulundu.

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YENİLEME EĞİTİMLERİNİN KAPSAMI GENİŞLEDİ

Karaismailoğlu, Covid-19'un etkisini azaltmak ve hava taşıma operasyonlarını kolaylaştırmaya yönelik olarak başka bir düzenleme daha yapıldığını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, tehlikeli madde çözeltileri içeren el dezenfektanlarının ve virüslü kan örneklerinin taşınması ile tehlikeli madde yenileme eğitimlerinin geçerlilik sürelerine ilişkin genelge yayınlandığını da bildirerek, "Bu genelge ile eğitimlerin geçerlilik sürelerinin azami 4 ay uzatılabilecek yenileme eğitimlerinin kapsamı, geçerlilik süresi en geç 31 Ağustos tarihinde dolacak olan tüm sertifikaları kapsayacak şekilde genişletildi" dedi.