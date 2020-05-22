Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle Bayramda 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması açıklamasının ardından bankalarda işi olanlar ve kargo bekleyen ve sipariş verecek olan vatandaşlar kargo şirketlerinin ve bankaların açık olup olmadığının merak ediyor. Ramazan Bayramı'nda kargolar açık mı? PTT ve bankalar açık olacak mı? Kargolar hangi tedbirleri aldı? Noterler açık mı? Bugün kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar...

22 MAYIS CUMA PTT VE KARGOLAR SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Vatandaşların evden çıkma ihtiyaçlarını azaltmak adına PTT ve kargolar akşam saat 18.00'e kadar hizmet verecek.

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge gönderdi. Genelgede, 22 Mayıs saat 00.00'den 26 Mayıs 00.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yani 23 Mayıs, 24 Mayıs, 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

HANGİ İŞYERLERİ AÇIK OLACAK? NASIL ÇALIŞACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

a) Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler;

a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

a.2- Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

a.3- 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.

b) 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)

23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar günleri ile 25.05.2020 Pazartesi, 26.05.2020 Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.

EVLERE PAKET SERVİS YAPAN YERLER BAYRAMDA AÇIK MI?

c) Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

f) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),

g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

i) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

k) Oteller ve konaklama yerleri,

l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

ö) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

p) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

o) 23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı halleri,

Arefe günü kargolar çalışıyor mu? Arefe günü berberler açık mı? Arefe günü kuaförler açık mı? Arefe günü hangi işletmeler hizmet verecek?

ARAS KARGO'DAN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Aras Kargo, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü müşterilerinin gönderilerini ücret almadan teslim alıp adresine göndermeye başladığını duyurdu.

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin EVDEKAL yazıp bir boşluk bırakarak AD-SOYAD-T.C KİMLİK NO-DOĞUM YILI bilgilerini eksiksiz olarak doldurup 2552'ye SMS göndermesi ve aldığı kodu kimliği ile beraber Aras Kargo kuryesine bildirmesi gerekiyor. 0-15 kg arası kargolar için geçerli olan kampanya, haftada en fazla iki adet kargo gönderimini kapsıyor.

Aras Kargo ayrıca, virüsle ilgili şu önlemleri aldıklarını açıkladı:

* Kargo alımları ve teslimatlarında müşterilerle kuryeler arasında Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şekilde en az 1 metre mesafe bırakmaya özen gösteriliyor.

* Şube içine en fazla 3 müşteri alınıyor, aralarında mesafe bırakmaları için sözlü ve şubelerdeki bilgilendirme afişleriyle yazılı bilgi veriliyor. Önerilen mesafenin bırakılması için zemin uyarı bantları yerleştirildi.

* Tüm birimlerimizde el dezenfektanları bulunuyor. Maske ve tek kullanımlık eldivenin kuryelerin gerekli durumlarda kullanması için tedarik ve bilgilendirme yapılıyor.

* Kargo tesliminde temassız teslimata dikkat ediliyor.

* T.C kimlik kartları çipli ise temassız okutuyor, eski tip kimlikse, kimliği uzaktan kontrol edip isim soy isim alınıyor.

* Tüm şubeler ve araç içleri gerekli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

MNG KARGO'DAN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

MNG Kargo'nun duyurduğu önlemler şöyle:

* Tüm kargolar aktarma merkezlerinde dezenfeksiyon işleminden geçiriliyor. Bu da kargoları 30 gün boyunca koruyor.

* Kargolar evlerden alınıp gideceği adrese bırakılıyor, temassız teslimat uygulaması yapılıyor

* Dağıtım personelleri, maske takıp eldiven kullanıyor.

* 1-5, 6-15 ve 16-30 kg/desi kargolar tüm Türkiye'ye SMS ve ambalaj dahil sabit fiyatla taşınıyor. 15 Nisan'a kadar geçerli olacak kampanyadan yararlanmak için saat 14.00'a kadar 0850 22 06 06 numaralı #evdekal hattını arayarak adrese kurye çağırmak gerekiyor.

* Personel, müşterilerden alınması zorunlu olan bilgileri manuel olarak yazmak yerine, kimlik ve sürücü belgelerinde yer alan barkodları el terminalleriyle okutuyor.

YURTİÇİ KARGO'NUN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

1. Yurtiçi Kargo ailesi olarak, Coronavirus (Covid-19) hakkındaki haberleri ve gelişmeleri yakından izliyoruz. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü ve Bakanlıklarımız tarafından verilen tavsiyelere harfiyen uyuyoruz.

2. E-Ticaret gönderilerinde temassız teslimat metoduna geçilmiştir.

3. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Bakanlıklarımızın tavsiyelerine dayanarak, özellikle el hijyeni odaklı temel hijyen protokolünün önemi konusunda bilincin yüksek tutulması adına tüm çalışanlarımız ile kapsamlı iletişim halindeyiz. Tüm birimlerimizde ve araçlarımızda dezenfektan içerikli temizleyiciler bulunmasını ve bunların kullanılmasını sağlıyoruz.4. Tüm kargoların toplandığı kargo aktarma merkezlerimizde düzenli olarak dezenfekte çalışması yapıyoruz.

5. Şube ve acentelerimizde temizlik önlemlerini artırdık ve düzenli olarak şubelerimizin dezenfekte edilmesini sağlıyoruz.

6. Kuryelerimizin alıcılar ile hiçbir şekilde tensel temas kurmaması ve kişisel korunmasını aksatmaması konusunda uyarılarımızı gerçekleştiriyoruz.

7. Personelimizin sağlığını yakından takip ediyoruz. En ufak bir şüphe halinde sağlık kuruluşları ile temasta olacağız.

8. Personelimizin ihtiyaç halinde kullanması için maske ve eldivenler tedarik edilmiş, sahaya gönderimi sağlanmıştır.

9. Tüm kriz planlarımızı oluşturduk. Olası tüm durumlara karşı hazırlıklıyız.