Sağlığın merkez üssü Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin video konferans ile katıldığı açılışta konuşan Erdoğan, şunları söyledi: Bu hastanenin ülkemize milletimize hayırlı olmasını istiyorum. Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. İsmini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. İsmi ile uyumlu olması için hastanenin etrafını çam ve sakura ağaçları ile donattık. Bunlar bizim dostluğumuzu sembolize eden adımlar. İstanbul'un gurur abidesi olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık. Bu hastane büyüklüğü ile dünyanın en büyük hastaneleri arasına girmiştir. 2682 yatağı, 782 klinik odası ile korona virüs ile mücadelede kritik bir rol oynayacaktır. Tam kapasitede 35 bin günlük hasta kapasitesine sahip. 3 helikopter pisti de bulunuyor.

MARKA ESERLERDEN BİRİ

İstanbul Havalimanı'na yakınlığı ile yabancı misafirlerimize de hizmet verecektir. Artık İstanbul, uluslararası bir sağlık merkezi haline gelmiştir. Yeşilköy ve Sancaktepe'deki hastaneler geçici hastaneler değildir. Muhteşem hastaneler oldu. Burası sağlık turiminde Türkiye'nin marka eserlerinden biri olacaktır. Korona virüs son yüzyıldaki en büyük sağlık sorunudur. Japonya Başbakanı Abe, aşı ve ilacı adil bir şekilde paylaşacaklarını söyledi. Kendisine şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum.

KADERİMİZ VE KEDERİMİZ ORTAK

Şimdiye kadar 330 bin can alan bu salgın karşısında birçok ülkenin zorluk çektiğini görüyoruz. 80'i aşkın ülkeye destek gönderdik. Bu bizim insani ve vicdani görevimizdir. Günlük vaka sayımızı 1000'in altına düşürdük. Normalleşme ile ilgili adımları atarken tedbiri de elden bırakmıyoruz. Tıbbi, teçhizat noktasında hiçbir eksiğimiz bulunmuyor. Sağlık malzemesi eksiği yaşayan ülkelere yardım göndermeye sürdüreceğiz. 82 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik. Kaderimiz ve kederimiz ortaktır anlayışı ile tüm gücümüzü seferber etmeyi sürdüreceğiz. Yaklaşan Ramazan Bayramı'mızı şimdiden tebrik ediyorum. Nice bayramları hep birlikte kutlayalım.





DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ ARASINDA

789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı inşa edildi. 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan, 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanede, 30 bin metrekare kapalı alanda erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum acil servisleri yer alıyor. Günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaları bulunan hastane, gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı, 725 poliklinik odası, 3'ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve ayrıca burada 500 özellikli ameliyat da yapılabilecek.



35 BİN HASTAYA HİZMET VERECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dev hastanenin açılışında şu ifadeleri kullandı: "Bu hastane günlük 35 bin hastaneye hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir. Kovid-19 salgını ile mücadele sırasında şehir hastanelerinin ne kadar gerekli olduğunu gördük. Ülkemiz altyapısı sayesinde hastalığı kontrol altına almıştır. Kaliteli sağlık hizmeti ile sağlık turizminde önemli bir yere gelmek için büyük bir adım atıyoruz. Türkiye, tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır."



UZAKTA OLSAM DA KALBİM SİZLERLE BERABER

Törene video konferansla katılan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise şunları söyledi: "Küresel sorun olan korona virüs nedeniyle İstanbul'u ziyaret etmem mümkün olmadı. Ne kadar uzakta da olsam kalbim Sayın Erdoğan ve Türkiye ile beraberdir. Bu hastanede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Virüsle mücadelede uluslararası yardımlaşma çok önemli. Aşı çalışmaları ve adil dağıtımı bizim için çok önemlidir. Japonya'da geliştirilen, korona virüs ile mücadelede başarı elde edilebileceği belirtilen ilacı tüm dünya ülkeleri ile paylaşacağız. Türkiye'ye de bu ilacı göndereceğiz."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde inceleme yaptı

Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi mesajı!