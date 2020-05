Başkan Erdoğan'dan bayram mesajında Filistin vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Rabb'imden, bu mübarek günlerin, Amerikalı Müslümanlar ile tüm İslam Aleminin ve insanlığın huzur, güven, barış içinde yaşayacağı bir dönemin müjdecisi olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

FİLİSTİN MESAJI

Başkan Erdoğan açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü;

"Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız. İslam dünyasının pek çok yerinde, kan ve gözyaşı mübarek Ramazan ayında da, maalesef kesintisiz aktı."

BATI'DAKİ IRKÇILIĞA TEPKİ

"Batı ülkelerinde yaşayan kardeşlerimizse hemen her gün İslam düşmanlığı ve ırkçılık tezahürü yeni bir saldırıyla karşılaşıyor. Koronavirüs salgını süreci, küresel tehditler karşısında uluslararası kurumların işe yararlılığının ve güvenilirliğinin daha derin şekilde sorgulanmasına yol açtı."

President @RTErdogan's message for U.S. Muslims on Eid al-Fitr:



"I congratulate my American Muslim brothers and sisters' Eid al-Fitr on behalf of the citizens of the Republic of Turkey." pic.twitter.com/WvwGq53P79