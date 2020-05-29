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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı , "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. riskten kaçınalım." dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

29.05.2020, 19:21 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020,19:31

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan koronavirüs rakamlarını açıkladı. Bakan Koca, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." dedi.

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