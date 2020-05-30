Aile Bakanı Selçuk’tan Berna Laçin’e cevap

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, oyuncu Berna Laçin'in kreşlerin açılması ile ilgili attığı alaycı tweete cevap verdi. Laçin, 1 Haziran'dan itibaren kreşlerin açılacağının açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda 18 yaş altında olanların sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatarak "Kreşlere gidenler kaç yaşında?" sorusunu sormuştu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ise Laçin'in bu provokatif yorumunu paylaşarak, "Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin" ifadelerini kullandı.