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Başkan Erdoğan'dan önemli paylaşım!

Başkan ’dan dün kutlamaları yapılan fethi ile ilgili önemli bir paylaşım geldi. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, “Fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür.” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan önemli paylaşım!

30.05.2020, 14:11 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020,14:15

Dün İstanbul'un fethinin 567. Yıl büyük bir coşku ile kutlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kutlamalar sırasında yaptığı bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak fethedilenin toprak parçası değil gönüller olduğunun altını çizdi


İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan paylaşım:
"29 Mayıs günü el değiştiren sadece bir şehir değildir. O gün fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür. Bir devrin kapanıp, yeni bir devrin açıldığı bu tarih insanlığın hafızasından asla silinmeyecektir."

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