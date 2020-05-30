Başkan Erdoğan'dan önemli paylaşım!

Dün İstanbul'un fethinin 567. Yıl büyük bir coşku ile kutlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kutlamalar sırasında yaptığı bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak fethedilenin toprak parçası değil gönüller olduğunun altını çizdi



İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan paylaşım:

"29 Mayıs günü el değiştiren sadece bir şehir değildir. O gün fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür. Bir devrin kapanıp, yeni bir devrin açıldığı bu tarih insanlığın hafızasından asla silinmeyecektir."

29 Mayıs günü el değiştiren sadece bir şehir değildir. O gün fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür.



Bir devrin kapanıp, yeni bir devrin açıldığı bu tarih insanlığın hafızasından asla silinmeyecektir. pic.twitter.com/7tC6wE1O2M — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 30, 2020

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