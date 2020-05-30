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Haberler Gündem Diyarbakır'da polise silahlı saldırı! Bir şehit... Polis saldırganı arıyor

'da polise silahlı saldırı! Bir şehit... saldırganı arıyor

Gelen son dakika haberine göre, 'ın merkez Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu. MOBESE kameralarından görüntülenen şüphelinin üzerinde beyaz tişört olduğu ve isminin A.P. olduğu belirlendi.

Diyarbakır'da polise silahlı saldırı! Bir şehit... Polis saldırganı arıyor

30.05.2020, 18:42

Alınan bilgiye göre, 5 Nisan Mahallesi 718. Sokak'ta "dur" ihtarına uymayan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, polise ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis memuru hastanedeki müdahaleye rağmen şehit oldu. Şehidin cenazesi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü.

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis özel harekat ekiplerinin saldırganın yakalanması için başlattığı geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Polis helikopteri de operasyona havadan destek veriyor. Mobese kameralarından görüntülenen şüphelinin üzerinde beyaz tişört olduğu ve isminin A.P. olduğu belirlendi.

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