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Haberler Gündem İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Herekol dağlarında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

açıkladı: dağlarında 5 'lı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı , dağlarında 5 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu, "Biri Herekol sorumlusuydu. Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Herekol dağlarında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

30.05.2020, 14:17 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020,14:40

Herekol dağlarında terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu, biri sözde karargah yöneticisi 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Soylu, sözde Herekol karargahının çökertildiğini duyurdu.

Operasyonla ilgili açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptı. Herekol Dağları'nda JÖH ve PÖH'lerin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ağır kayıplar verildiğini belirten Bakan Soylu, biri sözde Herekol karargahı komutanı olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

HEREKOL KARARGAHI ÇÖKTÜ

Kars'ta düzenlenen operasyonlarda PKK'nın sözde Çemçe grubunun geçtiğimiz günlerde yok edildiğini hatırlatan Bakan Soylu bu operasyon ile de Herekol karargahının çökertildiğini açıkladı.

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