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Özdil’in villasında tahliye başladı

Gazeteci 'in Bitez Mahallesi Aktur sitesinde bulunan ve büyük bölümü kaçak çıkan milyon dolarlık villasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Özdil’in villasında tahliye başladı
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Dün öğle saatlerinde Özdil'in villasına gelen Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, incelemelerde bulundu. Özdil'in bir yakınının nezaretiyle eve giren ekipler, tahliye işlemlerinin yapılıp yapılmadığını yerinde inceledi. Tahliye için verilen sürenin tamamlanmasının ardından Özdil'in villasının kaçak bölümlerinin yıkımına devam edileceği öğrenildi.

TUBA AYHAN

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