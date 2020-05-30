Haberler Gündem Özdil’in villasında tahliye başladı

Özdil’in villasında tahliye başladı

Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bitez Mahallesi Aktur sitesinde bulunan ve büyük bölümü kaçak çıkan milyon dolarlık villasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.