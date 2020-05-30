Özdil’in villasında tahliye başladı

Dün öğle saatlerinde Özdil'in villasına gelen Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, incelemelerde bulundu. Özdil'in bir yakınının nezaretiyle eve giren ekipler, tahliye işlemlerinin yapılıp yapılmadığını yerinde inceledi. Tahliye için verilen sürenin tamamlanmasının ardından Özdil'in villasının kaçak bölümlerinin yıkımına devam edileceği öğrenildi.
TUBA AYHANYılmaz Özdil’'e büyük şok! Bodrum'daki kaçak yapılı villasında yıkım yarın Yılmaz Özdil'e kaçak villa şoku! 380 bin lira ceza kesildi Yılmaz Özdil’in kaçak villası yıkılacak! Encümen kararının detayları ilk kez ortaya çıktı
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