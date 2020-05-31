Son dakika: Başkan Erdoğan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni açtı

Başkan Erdoğan. 45 gün sürede tamamlanan 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"TÜRKİYE DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI"

Murat Dilmener hocamız insanlara hizmet etmeyi hayat gayesi haline getirmiş gerçek bir gönül adamıydı. Hocamızın ismi gönüllerde hep yaşayacaktır. Türkiye sahip olduğu sağlık alt yapısı ve genel sağlık sigortası sistemiyle salgın sürecinde dikkatleri üzerine toplamış bir ülkedir.





Salgın döneminde 2 ayı bulmadan hizmete sunduğumuz acil durum hastanelerinin örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum. Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu, biz çok daha kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek aşmayı başardık.

"SAĞLIK TURİZMİNDE ÇOK CİDDİ BİR SIÇRAMA YAPIYORUZ"

(Acil durum hastaneleri) Bu sağlık kurumları ülkemizin yüz akı olacaklardır. Hamdolsun burada oluşturduğumuz ilave kapasiteye ihtiyaç kalmadan salgının yayılma hızını kırdık. Sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yapıyoruz. Ülkemize ve milletimize özellikle hizmetle geçirdiğimiz her gün, her an bu yolda attığımız her adım, aldığımız her nefes için Rabb'imize hamd ettik.

"TÜRKİYE'NİN İHTİYACI KAVGA DEĞİL ESER SİYASETİDİR"

Türkiye'nin ihtiyacı kavga değil eser siyasetidir. Koalisyonlu yılların Türkiye'yi nasıl dibe ittiğinin en çarpıcı ispatı son 18 yılda elde ettiğimiz kazanımlardır. Demokraside ve ekonomide milletimize beklediği hizmetleri sunamayanların, vesayet oyunlarıyla iktidar devşirdiği dönemler geride kalmıştır. Her kim Türkiye'de demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti, güvenliği, dış politikayı, kültürü, sanatı daha ileri seviyeye götüreceğine milleti ikna ederse ülke ona teslim edilir. Türkiye'nin önünde özellikle demokrasiden ve kalkınmadan başka bir alternatif yoktur. Her kim daha çok yatırım, üretim, istihdam, iş, aş, daha yüksek hayat standardı sağlayacağı konusunda halkın desteğini alırsa ülkeyi o yönetir. Bunun dışındaki zorlamaların, iç ve dış ayak oyunlarının tamamı da milli irade duvarına çarpıp dağılmaya mahkumdur.





"ÇOK DAHA HIZLI BİR ATILIM İÇİNE GİRECEĞİZ"

Ülkemiz için ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı görünse de sonrası aydınlıktır. Gelişmeler ve işaretler, salgın sonrası yeniden yapılanacak küresel ekonomide ülkemizin çok avantajlı bir konuma oturacağını gösteriyor. Sanayiden tarıma, ticaretten turizme kadar her alanda önce hızlı bir toparlanma, ardından çok daha hızlı bir atılım içine gireceğiz.

YEŞİLKÖY PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ NEREDE?

Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Yeşilköy'de bulunuyor.

MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ ULAŞIMI HASTANENİN ULAŞIM NASIL OLACAK?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılışı yapılacak Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne ulaşım sağlamak için 73H hattının hizmete alınacağı açıkladı. Açıklamada, "Hastanenin ilk etapta 300 personel ile hizmete başlayacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, hastane çalışanlarının Marmaray, metrobüs ve metro hattına ulaşımı için 73H Atatürk Havalimanı-Acil Durum Hastanesi hattı pazartesi günü devreye giriyor. Hat, 2 araçla Beşyol ve Sefaköy metrobüs durakları ile Havalimanı Metro durağına entegre olarak planlandı" bilgisi verildi. Seferlerin hastane mesai saatlerine uygun şekilde oluşturulduğu belirtilen açıklamada, ilerleyen dönemde hattaki talebin artması durumunda sefer ve araç sayısında artış yapılabileceği vurgulandı.

Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi paylaşımı