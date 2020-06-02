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Başkan Erdoğan'dan 'ın ailesine taziye telefonu

Son dakika haberi... , kapatılan Refah Partisinin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı 'ın vefatı dolayısıyla ailesini arayarak başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan'dan Ahmet Tekdal'ın ailesine taziye telefonu

02.06.2020, 14:18

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ahmet Tekdal'ın çocukları Baha, Ömer ve Ayşenur Tekdal'ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ahmet Tekdal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

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