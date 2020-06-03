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Perşembe günü ’ye geliyor. Sarrac Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Libya Başbakanı Feyyaz Sarrac Türkiye'ye geliyor

03.06.2020, 11:02 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020,12:15

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Feyyaz Sarraç perşembe günü Türkiye'de olacak. Sarrac,Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek.

Erdoğan-Sarrac görüşmesinde gündem Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne Hafter'e karşı verdiği destek ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları olacak. Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala da bugün hazırlıklar için Türkiye'ye gelecek.

Türkiye Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile kasım ayında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması yapmıştı. Anlaşmaya binaen Türkiye, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne askeri danışmanlık hizmeti vermeyi sürdürüyor. Türkiye ve Libya'nın anlaşma çerçevesinde Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarında da işbirliği yapması bekleniyor.

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