Şiddet durmadı polis güç kullandı

Polis şiddeti nedeniyle ölen George Floyd için yüzbinlerce insan sokaklara çıktı ve ülke genelinde kaos başladı. Ortaya çıkan görüntüler, 6 yıl önce New York'ta yaşanan buna benzer Eric Garner olayını hatırlatarak, ABD'de kurumsal ve toplumsal yapılardaki kronik ırkçılık yarasının sinir uçlarına dokundu.

EMEKLİ POLİS ÖLDÜRÜLDÜ

Olaylarda 2'si polis 5 kişi yaşamını yitirirken, aralarında gazetecilerin de bulunduğu yüzlerce kişi de yaralandı. Son olarak, St. Louis kentinde eski polis komiseri David Dorn (77), bir mağazayı yağmacılardan korurken vurularak öldürüldü. Şiddetin sona ermesi için alınan sokağa çıkma yasağı kararına da çok sayıda kişi uymadı. Dünya genelinde bir çok ünlü ırkçılığa karşı tepki açıklamaları yaparken, Papa Francis de "Irkçılığı tolere etmemeli ya da görmemezlikten gelmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

SAVAŞA HAZIRLANIR GİBİ

ABD yönetimi, siyahi George Floyd'un Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan olaylara karşı Washington DC'de tedbirleri sıkılaştırmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde başkente gelecek 1500 Ulusal Muhafız askerinin yanı sıra ordunun Washington yakınlarındaki askeri üslere de sevkiyatlar yaptığı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, Andrews Hava Üssü'ne, 82'nci Hava İndirme Tümeni Acil Müdahale Tugayından 750 askerin yanı sıra 10 Black Hawk ve 4 Chinook tipi olmak üzere 14 helikopter de intikal etti. Trump daha önce gerekirse orduyu ülkede yaşanan şiddet olaylarına karşı kullanacağını ifade etmişti.



FRANSA'DA 18 KİSİ GÖZALTINA ALINDI

George Floyd'un ölümü, diğer ülkelerdeki ırkçı saldırı olaylarını da hatırlattı. Fransa'nın başkenti Paris'te, 2016'da polis aracında hayatını kaybeden 24 yaşındaki siyahi genç Adama Traore için dün düzenlenen gösteride 18 kişi gözaltına alındı. Traore'nin ablası Assa Traore, "Fransa'da durum daha kötü. ABD'de polis görevinden alınıyor ama Fransa'da ödüllendiriliyor" dedi.