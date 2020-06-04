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Haberler Gündem Soner Yalçın'ın kaçak villasında skandal! Denetime gelen bakanlık görevlilerini eve almadı

'ın kaçak villasında skandal! Denetime gelen bakanlık görevlilerini eve almadı

Sözcü Gazetesi yazarı ve Oda TV'nin sahibi 'ın Levent'te basit tadilat gerekçesiyle yaptırdığı kale gibi kaçak inşaatı ortaya çıkmıştı. Yalçın'ın inşaat ettiği milyon dolarlık villayı denetlemek üzere Çevre ve ekipleri gitti. Ancak Yalçın skandal bir harekete daha imza attı ve ekipleri eve almadı. Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'in özel haberi..

Soner Yalçın'ın kaçak villasında skandal! Denetime gelen bakanlık görevlilerini eve almadı

04.06.2020, 14:42 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020,15:12

Sözcü Gazetesi yazarı ve Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın İstanbul'un göbeği Levent'te 'basit tadilat' gerekçesiyle yaptırdığı kale gibi bir kaçak inşaatı ortaya çıkmıştı.

Yalçın'ın SİT alanındaki evde çok detaylı yenilemeler yaptığı belirlenmişti. Villanın dış cephe duvarları hariç neredeyse tamamında işlem gerçekleştirilmişti. Villaya bodrum kat ilavesi bile yapılmış, tabanına komple kalıp demir döşendiği görülmüştü.

Yalçın'ın inşa ettiği milyonlarca dolarlık villası ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçmiş, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü SİT alanındaki usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlatmıştı.

BAKANLIK DENETİME GİTTİ, EVE ALINMADILAR

Bugün ise flaş bir gelişme yaşandı. Yalçın'ın Levent'teki kaçak inşaat yaptığı evine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri denetim yapmak için gitti. Soner Yalçın tarafından eve alınmayan ekipler tutanak tutarak evden ayrıldı.

Bakanlığın İstanbul Başsavcılığı ile irtibata geçerek kolluk yardımı ile evde denetim yapacağı öğrenildi.

Abdurrahman ŞİMŞEK / SABAH

Soner Yalçın’ın kaçak kalesine çifte soruşturma

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