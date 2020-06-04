Soner Yalçın’ın kaçak kalesine çifte soruşturma

İzmir Çeşme'de SİT alanı üzerine villa ve havuz yaptırdığı ortaya çıkan Hüseyin Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'te de kale gibi korunan 30 milyon TL'lik villasında usulsüz inşaat yaptırdığı çıkmıştı.
Soner Yalçın, 2005'te Levent Mahallesi'nde aldığı tripleks villayı beş yıl süreyle şirket ofisi olarak kullandı. 2010'da ise ikametgâh olarak kullanmaya başladı. Yalçın'ın evde 'basit tadilat' bahanesiyle başlattığı çalışmanın inşaatı genişletme amacını taşıdığı tespit edilmişti. Skandalın patlak vermesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce SİT alanındaki bu usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlatıldı. Yalçın'ın usulsüz inşaat genişletme çalışmasının 2862 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı olduğu ve tadilat işlemlerinde yasal prosedürlerin hiçbirini yerine getirmediği belirlendi.
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ABDURRAHMAN ŞİMŞEK / SABAH
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