Soner Yalçın’ın kaçak kalesine çifte soruşturma

ODA TV'nin sahibi ve Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'te kale gibi yeniden inşa ettiği milyonlarca dolarlık villası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Belgeleri ihbar kabul eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü SİT alanındaki usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir Çeşme'de SİT alanı üzerine villa ve havuz yaptırdığı ortaya çıkan Hüseyin Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'te de kale gibi korunan 30 milyon TL'lik villasında usulsüz inşaat yaptırdığı çıkmıştı.







Soner Yalçın, 2005'te Levent Mahallesi'nde aldığı tripleks villayı beş yıl süreyle şirket ofisi olarak kullandı. 2010'da ise ikametgâh olarak kullanmaya başladı. Yalçın'ın evde 'basit tadilat' bahanesiyle başlattığı çalışmanın inşaatı genişletme amacını taşıdığı tespit edilmişti. Skandalın patlak vermesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.







Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce SİT alanındaki bu usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlatıldı. Yalçın'ın usulsüz inşaat genişletme çalışmasının 2862 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı olduğu ve tadilat işlemlerinde yasal prosedürlerin hiçbirini yerine getirmediği belirlendi.





ABDURRAHMAN ŞİMŞEK / SABAH

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