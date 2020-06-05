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Başkan Erdoğan, yeni hizmet binasını inceledi

Türkiye , Hizmet Binası inşaatını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binasını inceledi

05.06.2020, 18:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İncek semtinde yapımı devam eden Yargıtay Başkanlığı inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.


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