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'dan 'dijital farkındalık' paylaşımı

Başkan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında: "Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemiyor, son 18 yılda sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir # oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 'dijital farkındalık' paylaşımı

11.06.2020, 00:16 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020,00:21

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemiyor, son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir #DijitalFarkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız." ifadelerine yer verdi.

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