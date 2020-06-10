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Son dakika: siyam ikizlerinin ailesiyle görüştü

Son dakika... , kafaları yapışık olarak dünyaya gelen ve Londra’da gerçekleştirilen ameliyatın ardından Türkiye’ye getirilen Derman ve Yiğit bebeklerin babası Ömer Evrensel ve annesi Fatma Evrensel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan siyam ikizlerinin ailesiyle görüştü

10.06.2020, 19:32 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020,19:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bebeklerin ameliyatının başarılı bir şekilde geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti, çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

KÜLLİYE'YE DAVET ETTİ

Kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bebeklerin ve ailenin yanında olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin bütün vatandaşlarına tüm imkanlarıyla sahip çıkmayı sürdüreceğini vurguladı.

Erdoğan, Ömer-Fatma Evrensel çiftini, evlatları Derman ve Yiğit ile birlikte rehabilitasyon sürecinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.



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