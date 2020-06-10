Kısıtlamalar sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. 2.5 ay gibi uzun bir aranın ardından ilk kez yüz yüze yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erdoğan'a brifing verdi. Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında özetle şunları söyledi:

AYNI KARARLILIKLA DEVAM

Uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirdiğimiz Kabine toplantımız az önce sona erdi. Toplantımızda normalleşme takvimi sürecinde attığımız adımların değerlendirmesini yaptık. Türkiye aynı kararlılıkla yoluna devam ediyoruz. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar maske, mesafe, temizlik ilkleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 2023 sürecini yakınlaşmaya en yakın dönemdeyiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaasında adeta son dönemece giriyoruz. Bu haftaki toplantımızda aldığımız kararlara göre lokanta, kafe gibi işletmelerin kapanış saati 22'den 24'e uzatılmıştır. Gösteri gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyet geçebilecektir. 65 üstü yaşlılarımız 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı kısıtlaması ise ebebeynlerinin yanında olma şartı ile tümü ile kalkmıştır.

DÜĞÜN SALONLARI AÇILIYOR

Nikah salonları 15 Haziran, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlayabilecektir. Aldığımız kararların milletimize faydalı olmasını istiyoruz. Bugüne kadar sağlık yardımı veya ihracat izni talebine karşılık verdiğimiz sayı 125'i bulmuştur. Hekimlerimizin, korona tedavisinde etkin şekilde kullandığı ilacı TÜBİTAK çatısı altında çalışan bilim insanlarımız üretmeye başladı. Çalışmaların ardından ilaç kullanıma başlayacaktır. Dünya ticaret örgütünün daralmanın 2020 yılında %13 ila %32 oranında gerçekleşeceği yönündedir. Sonuç olarak 2020'de dünya genelinde büyük üretim kayıpları, milli gelirlerde düşüşler işsizlikte yükselme bekleniyor. Özellikle ABD ve Avrupa'da açıklanan destek paketlerine rağmen ekonomilerde yükselmenin oldukça yavaş olduğu gözleniyor. Kayıpların gelecekte ağır sonuçlarının ortaya çıkaracağına inanılıyor.



ERDOĞAN AYM'DEKİ TÖRENİ MASKE İLE İZLEDİ

Başkan Erdoğan, dün Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı'nın yemin törenine katıldı. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'ndaki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.



TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SAĞLAMLIĞI TESCİLLENDİ

Türkiye'nin sağlam ekonomisi sayesinde tüm vatandaşlar ücretsiz imkan sunabilen nadir ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "5,5 milyon aileye bin lira nakdi yardımda bulunduk. Çalışanları korumak için işten çıkarmayı yasakladık. Çalışanlarını kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlere normalleşme desteği vereceğiz.

VATANDAŞA TAM DESTEK

Devreye aldığımız adımlar Türkiye'nin ekonomik açıdan ne kadar sağlam olduğunu gösterdi. Mayıs ayı öncü göstergeleri ekonomimizin hızlı bir toparlanma içinde olduğunu gösteriyor. Önümüzde bu kazanımları özellikle istihdamda gerçekleştireceğimiz sıçrama ile taçlandırmak var. Amacımız 2020'de yüzde 8,5 olarak belirlenen enflasyonu kademe kademe düşürerek 2021'de yüzde 6'ya, 2022'de yüzde 5'in altına indirmektir. Özellikle genç istihdamı için, 25 yaş altındaki gençlerin istihdamı destekleyerek beceri ve deneyim kazanmalarını destekleyeceğiz. Esnafımıza küçük işletmelerimize, yatırımcılara uygun maliyetli ve kaynak sağlayacak bir sistem kuracağız. Tamamlayıcı emeklilik sistemini de 2022'de yürürlüğe sokacağız.



BİZ LİBYA'NIN ESENLİĞİNİ İSTİYORUZ

Libya'daki soruna askeri çözüm bulunamayacağını petro dolarlarla Libyalıların iradesinin satın alınamayacağını artık herkesin kabul etmesi gerektiğini de kaydeden Erdoğan, "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Libya'nın güvenliği ve esenliğini istiyoruz. Libya meselesi Türk savunma gücü yanında ülkemizdeki muhalefetin çapını da göstermiştir. Türkiye'nin Libya hükümeti ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasından dahi rahatsız oldular" dedi.

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