Ege’nin yeni valileri

İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan valiler kararnamesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla 17 vali merkeze çekildi. Kararnameyle 41 kente yeni vali ataması yapıldı.

AYYILDIZ YERİNE KÖŞGER

İzmir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir Valisi, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir Valisi olarak atandı. Kararnameye göre 17 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi yapıldı. Bazı Kaymakamlar ve yüksek düzey bürokratlar da vali olarak atandı. Köşger'den boşalan Aydın Valiliği koltuğuna Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy oturacak. Aksoy, Kocaeli'nde eğitim ve sağlık alanlarında başarılı çalışmalara imza atmıştı. Denizli Valisi Hasan Karahan mülkiye başmüfettişliğine getirilirken Siirt Valisi Ali Fuat Atik yeni Denizli Valisi oldu.

CİVELEK BAŞDANIŞMAN OLDU

Muğla Valisi Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na getirildi. Civelek'in yerine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Muğla Valiliği'ne, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş Çanakkale Valiliği'ne atandı. Mülkiye başmüfettişi olan Manisa Valisi Ahmet Deniz'den görevi Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz devraldı. Zonguldak Valiliği'ne atanan Mustafa Tutulmaz'ın yerine Afyonkarahisar Valiliği'ne Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek getirilirken Kütahya Valiliği'ne de İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik atandı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Antalya Valisi olurken, yerine Burdur Valisi Hasan Şıldak atandı.

Esengül Civelek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu.

24 VALİNİN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Mevcut valilerden 24'ü yer değiştirirken merkeze alınan valiler arasında kayyum olarak görevlendirilen Mardin Valisi Mustafa Yaman ile Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da yer aldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş Mardin Valisi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır Valisi oldu.

KAZIM YÖRÜKCE

Valiler Kararnamesi tamamlandı! Birçok ilin valisi değişti

İzmir'in yeni valisi Yavuz Selim Köşger kimdir? Yavuz Selim Köşger kaç yaşında, nereli?