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'Cami yapılmasına saygı duyarız’

Ayasofya Müzesi'nin cami olmasıyla ilgili yapılan başvurular üzerine Danıştay tarafından 2 Temmuz'da verilecek karar merakla beklenirken, 'deki Protestanların lideri Ertan Çevik'ten çarpıcı bir açıklama geldi.

'Cami yapılmasına saygı duyarız’
Giriş Tarihi: 12.6.2020

Müzenin camiye dönüştürülmesi konusundaki görüşlerini Yeni Asır ile paylaşan Çevik, Ayasofya'nın yaklaşık 100 yıldır hiçbir din tarafından ibadethane olarak kullanılmadığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin Hristiyan halka sağladığını imkanlar ve hizmetler çok büyük. Ayasofya'nın cami olmasına karar verilirse buna hem Türkiye'de hem Avrupa'daki Hristiyanlar olarak saygı duyarız. Türkiye Cumhuriyeti'nin alacağı her kararın arkasındayız" dedi.

TOLGA TEKİN

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