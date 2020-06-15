İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılışı dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleşti. Açılışta yaptığı konuşmada bu havalimanının Türkiye'nin 2023 hedeflerinin sembolü niteliğinde olduğunu kaydeden Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ULAŞILAMAYAN MERKEZ YOK

İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışını 29 Ekim 2018'de yaptık. Ancak Havalimanımız tam kapasiteyle 14 ay önce tam kapasite ile çalışmaya başladı. Havalimanımız 423 bin uçuşa ve 65 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Yeni hizmete girecek 3. pist, 2. kule ve taksi yolu ile iç ve dış hatlarda bekleme süreleri kısalacağı için daha fazla yolcuya ev sahipliği yapacak. Metronun açılması ile ulaşım süresi de kısalacaktır. İstanbul Havalimanı'ndan dünyada ulaşılamayacak merkez neredeyse bulunmuyor. Bu havalimanı ile küresel düzeyde yeni bir dönem başladı. İktidara geldiğimiz günden bu yana verdiğimiz sözü tutarak yüzümüzü ak etmeye yetecek hizmetler yaptık. Hele hele ulaşımda ve sağlıkta çıtayı sürekli daha yukarı taşıyoruz. Yol, su medeniyettir. İşte sağlık turizminde başka bir adım attık Yeşilköy'de. Uçaklar inecek hemen yaya olarak hastaneye gidecek. Oradan da yine uçağıyla dönecek. Sancaktepe aynı şekilde. Bu süreçten de Allah'ın izniyle çok kısa zamanda eski huzurlu günlerimize döneceğiz inşallah. Ancak maske, mesafe, temizlik bu üç kurala eksiksiz riayet etmemiz lazım. Büyük dönüşüm dönemlerini Türkiye daha önce değerlendirememişti. Bu defa böyle olmayacak. Her ne kadar ülkemizi birileri istikrarsızlık batağına çekmek için çırpınsa da buna fırsat vermeyeceğiz. Devir hizmet siyaseti devridir. Yalanla, iftirayla, aldatmacayla yapılan siyasetin sonu hüsranla neticelenmeye mahkumdur. İşte bunun için milletimiz 18 yıldır tarafını hiç değiştirmedi. Eğer milletimiz bir gün bizden daha fazla hizmet edeceğine inandığı birilerini göreve getirirse bundan ancak mutluluk duyarız. İşte o zamana kadar aşkla, heyecanla hizmet etmeye, eser üretmeye devam edeceğiz.





SÖMÜRÜYE KARŞI ISLAMİ FİNANS MODELİ

Başkan Erdoğan, İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda faize dayalı ekonomik sistemi eleştirerek İslami finans ekonomisinin güçleneceğini ve hakça kazancın önünün açılmasıyla adaletsizliğin giderileceğini belirtti. Erdoğan, "Bu faize ve sömürüye karşı çare haksız kazanca müsaade etmeyen İslami ekonomi ve finans modelidir. Geleceğin dünyasında faiz ve sömürüye dayalı mevcut ekonomik sistemin yerini risk paylaşımının olduğu katılımcılığa bırakacağına inanıyorum" dedi. Konuşmasında Türkiye'nin salgın sürecinden güçlenerek çıktığına da vurgu yapan Erdoğan, "Dünyanın birçok ülkesinde sistem güçlüyü korurken gelir durumu ne olursa olsun biz hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık" diye konuştu.

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