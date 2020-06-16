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ama sosyalleşmeyelim!

’de de salgının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Prof. Dr. Yamanel, “Virüs ülkemizi terk etmedi. Küresel bir bağışıklık oluşana kadar hepimizin ‘yeni normal’ diye adlandırılan sürece uyum göstermesi gerekiyor” dedi.

Normalleşelim ama sosyalleşmeyelim!
Giriş Tarihi: 16.6.2020

Bilim Kurulu Üyesi, Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Levent Yamanel, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması kararı sonrası yaşananları anlattı. "Rakamlar S.O.S veriyor" diyen Prof. Dr. Levent Yamanel, "Virüs ülkemizi terk etmedi. Küresel bir bağışıklık oluşana kadar hepimizin yeni normal diye adlandırılan sürece uyum göstermemiz gerekiyor. Normalleşmeye evet, sosyalleşmeye hayır" dedi.

'KİMSENİN HAKKI YOK'
"Korona virüs verileri yeni acil önlem paketleri aldıracak" diye konuşan Prof. Dr. Yamanel, "İnsanların kendine çeki düzen vermesi ve 'bana bir şey olmaz' psikolojisinden çıkması lazım. Virüs pusuya yattı; 'ben hala aranızdayım' diyor ama dinleyen yok. Herkes elini taşın altına koymalı. Bugüne kadar yapılan çalışmaları kimsenin berbat etmeye hakkı yok" şeklinde konuştu.

FATİH ŞENDİL

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