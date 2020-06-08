Koronayla dans

İzmir'de Alsancak Birinci Kordon, akşamları başta gençler olmak üzere vatandaşların akınına uğrarken, henüz salgın riski tamamen geçmemişken ortaya çıkan insan manzaraları kara kara düşündürüyor. Hınca hınç dolan çimenlerin üzerinde hiçbir sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan gençlerin birlikte sohbet etmeleri ve müzik eşliğinde halay çekmeleri görenleri şoke etti.

MODA'DA DA YAŞANDI

Kordon'u dolduran gençlerin virüsten eser kalmamışçasına ortaya koyduğu görüntüler sosyal medyada da olay oldu. İstanbul Moda sahilinde de benzer eğlence videoları vatandaşlar tarafından tepki çekmiş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında bu görüntülere yer vererek, herkesi korona virüsüne karşı alınan tedbirlere uymaya davet etmişti.

Kordon'da bayram yerini aratmayan görüntüler, bilim adamlarını ve vatandaşları, salgının tekrar canlanması konusunda endişeye düşürdü.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İzmir Kordon'da önceki gece kalabalık bir grubun halaylar çekerek eğlenmesine sosyal medyada tepkiler yağarken, Büyükşehir Belediyesi'nin, vatandaşların sosyal mesafeye uyması için çizdiği halkaları kimsenin umursamadığı ortaya çıktı. İzmirlilerin çimler üzerinde tamamen bitişik düzende oturmaları ve oyunlar oynayarak eğlenmeleri, Bilim Kurulu'nun 'ikinci dalga' endişelerini artırdı.





'VAKALAR ARTABİLİR'

Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Levent Yamanel ve Prof. Dr. Tevfik Özlü, Yeni Asır'a konuştu. Yamenel, "Bu görüntüler sürerse vaka sayılarında artış yaşanabileceğini öngörüyorum. Acil olarak önlem alınması lazım" diye konuştu.

Tevfik Özlü ise "Maske, Mesafe ve Hijyen kuralının burada unutulduğunu görüyoruz. Bu gençlerin günlerdir evlerinde hapis kalan 65 yaş üstü büyüklerimize ve 0 18 yaş arası gençlerimize çok kötü örnek olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.

İzmir Kordonboyu'nda hafta sonu yoğunluğu