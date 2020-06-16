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Haberler Gündem Türkiye'de 492 kişiye KKKA tanısı konuldu

'de 492 kişiye KKKA tanısı konuldu

'de, 16 Haziran itibarıyla kene ısırmasına bağlı gelişen (KKKA) vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi ise hayatını kaybetti.

Türkiye'de 492 kişiye KKKA tanısı konuldu

16.06.2020, 16:38 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020,16:39

Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, Türkiye'de de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak görülüyor.

Bu yıl kenelerin erken görülmesiyle birlikte yaşanmaya başlanan KKKA vakası sayısı gün geçtikçe artıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 16 Haziran itibariyle Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 492'ye ulaştı. Kene vakalarından hayatını kaybedenlerin sayısı ise ülke genelinde 18 oldu.

Türkiye'de KKKA hastalığında önemli tedavi merkezlerinden biri olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ise baharın başlamasından bugüne kadar 115 vaka görüldü. Tedavi gören hastalardan 8'i hayatını kaybetti, 83 hasta ise sağlığına kavuştu.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Sivas'ın yanı sıra, Tokat, Yozgat, Giresun gibi çevre illerden gelen hastaların tedavileri yapılıyor.

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