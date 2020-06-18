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Haberler Gündem LGS gününde kısıtlı sokağa çıkma yasağı getirildi!

gününde kısıtlı sokağa çıkma yasağı getirildi!

Son dakika haberi..., " ve günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" açıklamasını yaptı.

LGS gününde kısıtlı sokağa çıkma yasağı getirildi!

18.06.2020, 13:03 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020,13:11

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" açıklamasını yaptı.

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