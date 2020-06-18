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Haberler Gündem Türkiye’den sürpriz Libya ziyareti

’den sürpriz ziyareti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve Başkanı Fidan, başkent Trablus'ta Başbakanı Serrac ile görüştü. Heyetler arasında yapılan görüşmeyle ilgili Libya hükümetinden yapılan açıklamada, Türk heyeti ile ikili ilişkileri geliştirme yollarının ele alındığı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 18.6.2020

Libya ile ilgili adımlarını hızlandıran Türkiye'den bölgeye dün sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Üst düzey çıkarmada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer aldı. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Serrac ile bir araya gelen Türk heyet, bölgedeki süreci ele aldı. Türk heyetin gündemde olmayan ziyaretle ilgili kararı gelişmeler üzerine daha hızlı ve etkili adımlar atmak için aldığı öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da

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