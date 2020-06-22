Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin 26 Haziran'da sona ereceğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri (2020-MSÜ) 01 Haziran'da başlamış olup 26 Haziran'da sona erecektir. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır" denildi.
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DHA
MSB: Tercih işlemleri 26 Haziran'da sona erecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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