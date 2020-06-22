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Haberler Gündem MSB: Tercih işlemleri 26 Haziran'da sona erecek

MSB: Tercih işlemleri 'da sona erecek

'ndan yapılan açıklamada " işlemleri 2020 tarihinde başlamış olup 2020 tarihinde sona erecektir" denildi.

MSB: Tercih işlemleri 26 Haziran'da sona erecek

22.06.2020, 11:20 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020,11:37

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin 26 Haziran'da sona ereceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri (2020-MSÜ) 01 Haziran'da başlamış olup 26 Haziran'da sona erecektir. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır" denildi.

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DHA

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