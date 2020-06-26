Altınordu 1 - 2 Keçiörengücü I Maç sonucu

TFF 1. Lig'in 30. hafta maçında Keçiörengücü'nü konuk eden Altınordu, rakibine 2-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada Theodore Mendy soldan sıfıra inip kale sahasına yerden gönderdi, Famaussa Kone kontrol etti, dönüp vurdu, kaleci Erhan Erentürk topu direk dibinde kontrol etti.



8. dakikada Okan Derici yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu, top yan direğin hemen dibinden auta gitti.





14. dakikada Kemal Rüzgar sol ayağınla uzak mesafeden falsolu vurdu, top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.



39. dakikada Süleyman Olgun'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Cem Ekinci bekletmeden ceza sahasına gönderdi, Kone gelişine vurdu, top yan direğin yanından auta gitti.



45+1. dakikada Burak Aydın soldan ceza sahasına gönderdi, Cem Ekinci yükselip kafayı vurdu ve topu filelerle buluşturdu: 0-1.



72. dakikada Hüsamettin Yener sağdan hızlı çıkıp içeriye gönderdi, Burak İnce karambolden çıkardığı topu penaltı noktasına çıkardı, Kemal Rüzgar'dan önce hamle yapan savunma tehlikeyi savuşturdu.



74. dakikada savunma arkasına gönderilen topa ceza sahasında hamle yapan kaleci Metin Uçar, ayaklarıyla Oğulcan Ülgün'ü yere indirdi, hakem "devam" kararı verdi.



79. dakikada Okan Derici ceza sahası dışından sert vurdu, kalecinin çeldiği topa Hüsamettin Yener yakın mesafeden vururken savunmanın darbesiyle yerde kaldı, top direkten dönerken, hakem "devam" kararı verdi.



81. dakikada Batuhan Kırdaroğlu soldan ön direğe gönderdi, Kemal Rüzgar'ın kramponunun ucuyla dokunduğu top, uzak direğin yanından auta çıktı.



89. dakikada Süleyman Olgun savunma arasına oynadı, Bokila gelişine vurdu, kaleci Erhan Erentürk'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı.



90+4. dakikada soldan kullanılan korner atışından gelen topa Erdi Dikmen ters vurunca top kendi ağlarına gitti: 1-1.



90+5. dakikada Ali Yaşar'ın ters kafa vuruşunda top kaleci Erhan Erentürk'ü aştı, araya giren Bokila meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.