ABD’den YPG/PKK'ya 21 milyon dolar

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejimi ile destekçilerine yaptırım öngören Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nı 17 Haziran'da uygulamaya koyan ABD, terör örgütü YPG/ PKK'ya sahip çıktı. ABD'li yetkililer, söz konusu yasadan etkilenmemesi için YPG/ PKK'ya 21 milyon dolar nakit yardımında bulundu.

MAAŞLARA ZAM YAPTILAR

Yasanın yürürlüğe girmesinden bir gün sonra maddi destekle rahatlayan terör örgütü, işgalindeki bölgelerde ödediği maaşlara yüzde 150 oranında zam yaptı. ABD Dışişleri bu yardımı inkar ederken, ABD öncülüğündeki DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcülüğü ise net açıklama yapmaktan kaçındı.