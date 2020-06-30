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Hazine ve Maliye Bakanı hakkında ahlaksız paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı

Hazine ve Maliye Bakanı , dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken sosyal medyada ahlaksız bir paylaşım yapan E.B., ’de gözaltına alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı

30.06.2020, 19:37

Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi. Çiftin mutlu gününde Mersin'de yaşayan E.B., sosyal medyada ahlaksız bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının ardından kullanıcılar, tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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