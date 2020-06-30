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Haberler Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tebrik mesajı

İletişim Başkanı 'dan, 'a tebrik mesajı

4. kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. İletişim Başkanı Bakan Albayrak'ı tebrik ederek, "@BeratAlbayrak’ı ve eşi Hanımefendi’yi dün gece dünyaya gelen yeni yavruları vesilesiyle tebrik ediyorum. ’in ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını ’tan diliyorum." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tebrik mesajı

30.06.2020, 18:16

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak için yaptığı paylaşım şu şekilde;

Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ı ve eşi Esra Albayrak Hanımefendi'yi dün gece dünyaya gelen yeni yavruları vesilesiyle tebrik ediyorum. Hamza Salih'in ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı.

"BU TAVRI ESEFLE KINIYORUM"

Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum. Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz. İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 4. kez baba oldu

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